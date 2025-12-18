خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اوسمار: می توانستیم راحت تراکتور را شکست دهیم

اوسمار: می توانستیم راحت تراکتور را شکست دهیم
کد خبر : 1729682
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: با یک بازیکن بیشتر می‌توانستیم خیلی راحت‌تر بازی را تمام کنیم و دیدید که در نیمه دوم وقت‌های اضافه بهتر عمل کردیم.

به کزارش ایلنا، اوسمار ویرا در نشست خبری پس از شکست پرسپولیس مقابل تراکتور در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی اظهار داشت: درست است که به خاطر حذف از جام حذفی ناراحت هستیم. ما با یک بازیکن بیشتر که داشتیم می‌توانستیم خیلی راحت‌تر بازی را تمام کنیم و دیدید که در نیمه دوم وقت‌های اضافه بهتر عمل کردیم. وقتی دو تیم بزرگ با هم بازی می‌کنند و یک تیم در دقایقی بازیکن بیشتر دارد باید بهتر عمل کند، ولی متأسفانه ما از این فرصت استفاده نکردیم. تیم ما توانست بازی را متعادل کند و در پنالتی‌ها هم دو پنالتی جلو افتادیم، اما نتوانستیم از موقعیت‌مان استفاده کنیم و برنده شویم.

وی در واکنش به یادآوری این موضوع که «در بازی‌های دیگر فحاشی از سوی هواداران پرسپولیس رخ داده است، اما پرسپولیسی‌ها در بازی امروز خیلی سریع می‌خواهند کمیته انضباطی رسیدگی کند.»، گفت: اگر درباره فوتبال سؤال دارید من پاسخگو هستم و درباره حاشیه‌ها، داوری و زمین صحبتی ندارم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری