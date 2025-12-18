اوسمار: می توانستیم راحت تراکتور را شکست دهیم

به کزارش ایلنا، اوسمار ویرا در نشست خبری پس از شکست پرسپولیس مقابل تراکتور در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی اظهار داشت: درست است که به خاطر حذف از جام حذفی ناراحت هستیم. ما با یک بازیکن بیشتر که داشتیم می‌توانستیم خیلی راحت‌تر بازی را تمام کنیم و دیدید که در نیمه دوم وقت‌های اضافه بهتر عمل کردیم. وقتی دو تیم بزرگ با هم بازی می‌کنند و یک تیم در دقایقی بازیکن بیشتر دارد باید بهتر عمل کند، ولی متأسفانه ما از این فرصت استفاده نکردیم. تیم ما توانست بازی را متعادل کند و در پنالتی‌ها هم دو پنالتی جلو افتادیم، اما نتوانستیم از موقعیت‌مان استفاده کنیم و برنده شویم.

وی در واکنش به یادآوری این موضوع که «در بازی‌های دیگر فحاشی از سوی هواداران پرسپولیس رخ داده است، اما پرسپولیسی‌ها در بازی امروز خیلی سریع می‌خواهند کمیته انضباطی رسیدگی کند.»، گفت: اگر درباره فوتبال سؤال دارید من پاسخگو هستم و درباره حاشیه‌ها، داوری و زمین صحبتی ندارم.

