اعتراض عزیزی به VAR در بازی پرحاشیه مقابل پرسپولیس

به گزارش ایلنا، خداداد عزیزی پس از پایان این مسابقه با اشاره به صحنه گل پرسپولیس گفت بیرانوند در آن موقعیت تحت فشار همزمان دو بازیکن قرار داشت و عملاً ساندویچ شد، اما با وجود چنین صحنه‌ای داور از سوی VAR فراخوانده نشد. او افزود از داور مسابقه درباره این موضوع سؤال کرده و پاسخ شنیده که اتاق VAR تماسی با او نگرفته است.

عزیزی با اشاره به روند بازی و ضربات پنالتی بیان کرد پس از گل نشدن دو پنالتی به بازیکنان تیمش گفته که در نهایت پیروز خواهند شد و همین اتفاق هم رخ داد. او در عین حال تأکید کرد طولانی شدن ضربات پنالتی باعث شد این مسابقه در ذهن‌ها بماند، اما فضای توهین‌آمیز اطراف بازی را نپسندیده است.

او با اشاره به حاشیه‌های ایجادشده توضیح داد بابت برخی اتفاقات از افشین پیروانی و کریم باقری عذرخواهی کرده و ابراز امیدواری کرد ای کاش این پیروزی بدون حاشیه رقم می‌خورد. عزیزی همچنین گفت در جریان بازی هیچ‌کس به تیم آنها اطلاع نداده که VAR قطع بوده و این موضوع را برای مسابقه‌ای در این سطح عجیب دانست.

وی در ادامه درباره اظهارنظرهای گزارشگر مسابقه گفت هر فردی نظر خود را بیان می‌کند و بهتر است فوتبالیست‌ها وارد این حاشیه‌ها نشوند. عزیزی در پایان با اشاره به شرایط کلی فوتبال ایران تأکید کرد یافتن زیبایی در چنین فضایی دشوار است و در عین حال از حسن نیت گزارشگر یادشده سخن گفت و تأکید کرد نباید یک اظهار نظر به حاشیه‌ای بزرگ تبدیل شود.

