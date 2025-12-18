یک شانزدهم نهایی جام حذفی
جذابترین بازی فصل: تراکتور پرسپولیس را در پنالتی شکست داد
دیدار حساس تراکتور و پرسپولیس در مرحله یکشانزدهم جام حذفی فوتبال ایران، با برتری شاگردان دراگان اسکوچیچ به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، تیمهای فوتبال تراکتور تبریز و پرسپولیس تهران در دیدار معوقه مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران، از ساعت ۱۶:۱۵ امروز در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف یکدیگر رفتند؛ مسابقهای که از همان دقایق ابتدایی با موقعیتهای جدی همراه بود.
در دقیقه چهارم، مهدی ترابی با نفوذ به محوطه جریمه پرسپولیس صاحب موقعیت تکبهتک شد، اما پیام نیازمند با واکنشی مناسب توپ را مهار کرد. ۹ دقیقه بعد، این بار مهدی هاشمنژاد در موقعیتی ایدهآل قرار گرفت که ضربه او نیز با واکنش دروازهبان پرسپولیس راهی به دروازه پیدا نکرد.
نیمه نخست این دیدار با وجود موقعیتهای خطرناک دو تیم، بدون گل و با تساوی شاگردان دراگان اسکوچیچ و اسمار ویرا به پایان رسید.
در نیمه دوم، پرسپولیس در دقیقه ۵۷ تا آستانه گلزنی پیش رفت، اما شوت علی علیپور با اختلافی اندک از کنار تیرک دروازه علیرضا بیرانوند به بیرون رفت. دقایقی بعد و در دقیقه ۶۷، تراکتور با شوت سنگین تیبور هلیلویچ دروازه سرخها را تهدید کرد که این توپ نیز با خوششانسی پیام نیازمند تبدیل به گل نشد.
قفل دروازهها سرانجام در دقیقه ۵۸ شکسته شد؛ جایی که مهدی ترابی با ارسال ضربه کاشته از جناح راست، توپ را به سمت دروازه پرسپولیس فرستاد و اشتباه در جاگیری پیام نیازمند باعث شد توپ مستقیم وارد دروازه شود تا تراکتور به گل نخست برسد.
در حالی که بازی به دقایق پایانی نزدیک میشد، پرسپولیس در دقیقه ۶+۹۰ روی ضربه کرنر به گل تساوی دست یافت. ارسال از نقطه کرنر با ضربه سر محمدحسین کنعانیزادگان همراه شد و پس از بازبینی صحنه توسط کمکداور ویدیویی، این گل صحیح اعلام شد تا بازی به وقتهای اضافه کشیده شود.
در وقتهای اضافه، محمد نادری در دقیقه ۱۰۴ با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد تا تراکتور دقایق پایانی را ۱۰ نفره دنبال کند. با این حال، تلاش دو تیم در وقتهای اضافه ثمری نداشت و بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
در نهایت، ضربات پنالتی به یک ماراتن نفسگیر تبدیل شد و هر دو تیم ۱۱ ضربه پنالتی زدند. در پایان، تراکتور در ضربات پنالتی به پیروزی رسید و موفق شد پرسپولیس را از جام حذفی کنار بزند و راهی مرحله بعد شود.
پنالتی ها
*پنالتی حسین زاده به تیر خورد
*پنالتی اسماعیلی فر را نیازمند مهار کرد
*پنالتی باکیچ را بیرانوند مهار کرد
*پنالتی پورعلی گنجی به تیر خورد
*پنالتی فرجی را نیازمند گرفت
*پنالتی عمری را بیرانوند گرفت
*پنالتی کنعانی زادگان را بیرانوند گرفت
ترکیب دو تیم
ترکیب تراکتور: علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلیفر، شجاع خلیلزاده، الکساندر سدلار، محمد نادری، تیبور هلیلوویچ(106- فرشاد فرجی)، اودیل خامروبکف، مهدی هاشمنژاد(2+90- مهدی شیری)، مهدی ترابی(86- مسعود زائر کاظمینی)، امیرحسین حسینزاده و تومیسلاو اشتراکال(67- رجی لوشکیا(106- سعید کریم آذر))
سرمربی: دراگان اسکوچیچ
ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، حسین ابرقویینژاد(104- مرتضی پورعلیگنجی)، محمدحسین کنعانی زادگان، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، سروش رفیعی(86- مارکو باکیچ)، محمد خدابندهلو(61- امین کاظمیان)، میلاد سرلک(86- فرشاد احمدزاده)، اوستون اورونوف(81- محمد عمری)، تیوی بیفوما(61- رضا شکاری) و علی علیپور.
سرمربی: اوسمار ویهرا