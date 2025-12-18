محل برگزاری فینالیسیما آرژانتین و اسپانیا مشخص شد

به گزارش ایلنا، به‌صورت رسمی اعلام شد که دیدار فینالیسیما میان تیم‌های ملی آرژانتین و اسپانیا، روز جمعه ۲۷ مارس در کشور قطر برگزار خواهد شد.

در این مسابقه، آرژانتین به‌عنوان قهرمان کوپا آمه‌ریکا و اسپانیا به‌عنوان قهرمان اروپا (یورو) مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند.

این بازی در شرایطی برگزار می‌شود که هر دو تیم در حال حاضر جزو آماده‌ترین و قدرتمندترین تیم‌های ملی فوتبال جهان محسوب می‌شوند. هم‌زمانی این تقابل با نزدیکی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، جذابیت فینالیسیما را دوچندان کرده و حتی قرعه‌کشی جام جهانی نیز احتمال رویارویی دوباره این دو تیم را در مراحل حذفی، از جمله مرحله یک‌هشتم نهایی، مطرح کرده است.

برگزاری این مسابقه در قطر، برای تیم ملی آرژانتین معنای ویژه‌ای دارد؛ جایی که این تیم در آخرین دوره جام جهانی به قهرمانی رسید و حالا بار دیگر به همان زمین بازمی‌گردد.

فینالیسیما نه‌تنها نبردی میان دو قدرت بزرگ فوتبال ملی از آمریکای جنوبی و اروپا محسوب می‌شود، بلکه از نگاه بسیاری از کارشناسان، می‌تواند تصویری اولیه از رقابت‌های بزرگ پیش‌روی فوتبال جهان در سال‌های آینده ارائه دهد.

