خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صعود دو نماینده جنوب به دیدار پایانی والیبال ساحلی

صعود دو نماینده جنوب به دیدار پایانی والیبال ساحلی
کد خبر : 1729625
لینک کوتاه کپی شد.

با پایان دیدارهای مرحله نیمه‌نهایی هفته سوم لیگ برتر والیبال ساحلی، دو تیم پیکان بندر دیر و پارس جنوبی عسلویه جواز حضور در دیدار نهایی گروه دوم این رقابت‌ها را به دست آوردند.

به گزارش ایلنا، هفته سوم مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران از روز چهارشنبه ۲۶ آذر در گروه دوم مقدماتی با حضور تیم‌های پیکان بندر دیر، پارس جنوبی عسلویه، رازین پلیمر تهران، شهرداری مراغه، همای کیش و نماینده سمنان آغاز شد.

در پایان روز نخست این رقابت‌ها، تیم‌های پارس جنوبی عسلویه و پیکان بندر دیر به‌صورت مستقیم راهی مرحله نیمه‌نهایی شدند و چهار تیم شهرداری مراغه، کیش، سمنان و رازین پلیمر تهران برای صعود به این مرحله، امروز صبح در دیدارهای پلی‌آف به مصاف یکدیگر رفتند. در این مرحله، تیم رازین پلیمر تهران برابر کیش با نتیجه ۲ بر صفر و سمنان مقابل شهرداری مراغه با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسیدند و به جمع چهار تیم برتر راه یافتند.

در دیدارهای مرحله نیمه‌نهایی، پیکان بندر دیر با نتیجه ۲ بر صفر برابر رازین پلیمر تهران به برتری رسید و پارس جنوبی عسلویه نیز با همین نتیجه از سد سمنان عبور کرد. بدین ترتیب دو تیم پیکان بندر دیر و پارس جنوبی عسلویه به دیدار نهایی هفته سوم لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه دوم صعود کردند.

در دیدار تعیین رتبه پنجم نیز که قرار بود میان تیم‌های کیش و شهرداری مراغه برگزار شود، نماینده کیش به دلیل مصدومیت یکی از بازیکنان خود از انجام مسابقه انصراف داد و به این ترتیب شهرداری مراغه پنجم شد و کیش در جایگاه ششم ایستاد.

برنامه روز پایانی این رقابت‌ها فردا، جمعه ۲۸ آذر، برگزار خواهد شد که بر اساس آن، دیدار رده‌بندی از ساعت ۱۰ بین رازین پلیمر تهران و سمنان انجام می‌شود و دیدار فینال نیز از ساعت ۱۱ میان تیم‌های پیکان بندر دیر و پارس جنوبی عسلویه برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری