صعود دو نماینده جنوب به دیدار پایانی والیبال ساحلی

به گزارش ایلنا، هفته سوم مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران از روز چهارشنبه ۲۶ آذر در گروه دوم مقدماتی با حضور تیم‌های پیکان بندر دیر، پارس جنوبی عسلویه، رازین پلیمر تهران، شهرداری مراغه، همای کیش و نماینده سمنان آغاز شد.

در پایان روز نخست این رقابت‌ها، تیم‌های پارس جنوبی عسلویه و پیکان بندر دیر به‌صورت مستقیم راهی مرحله نیمه‌نهایی شدند و چهار تیم شهرداری مراغه، کیش، سمنان و رازین پلیمر تهران برای صعود به این مرحله، امروز صبح در دیدارهای پلی‌آف به مصاف یکدیگر رفتند. در این مرحله، تیم رازین پلیمر تهران برابر کیش با نتیجه ۲ بر صفر و سمنان مقابل شهرداری مراغه با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسیدند و به جمع چهار تیم برتر راه یافتند.

در دیدارهای مرحله نیمه‌نهایی، پیکان بندر دیر با نتیجه ۲ بر صفر برابر رازین پلیمر تهران به برتری رسید و پارس جنوبی عسلویه نیز با همین نتیجه از سد سمنان عبور کرد. بدین ترتیب دو تیم پیکان بندر دیر و پارس جنوبی عسلویه به دیدار نهایی هفته سوم لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه دوم صعود کردند.

در دیدار تعیین رتبه پنجم نیز که قرار بود میان تیم‌های کیش و شهرداری مراغه برگزار شود، نماینده کیش به دلیل مصدومیت یکی از بازیکنان خود از انجام مسابقه انصراف داد و به این ترتیب شهرداری مراغه پنجم شد و کیش در جایگاه ششم ایستاد.

برنامه روز پایانی این رقابت‌ها فردا، جمعه ۲۸ آذر، برگزار خواهد شد که بر اساس آن، دیدار رده‌بندی از ساعت ۱۰ بین رازین پلیمر تهران و سمنان انجام می‌شود و دیدار فینال نیز از ساعت ۱۱ میان تیم‌های پیکان بندر دیر و پارس جنوبی عسلویه برگزار خواهد شد.

