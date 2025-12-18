مانیان: میلان برای اولین جام فصل میجنگد
دروازهبان میلان در آستانه دیدار نیمهنهایی سوپرجام ایتالیا برابر ناپولی، با تأکید بر ذهنیت قهرمانی روسونری، اعلام کرد این تیم برای کسب اولین جام فصل با تمرکز و انگیزه کامل وارد میدان میشود.
به گزارش ایلنا، مایک مانیان در گفتوگو با اسپورتمدیاست پیش از دیدار میلان مقابل ناپولی در نیمهنهایی سوپرجام ایتالیا تأکید کرد که کسب جام همواره هدف اصلی این تیم است، اما تا زمان رسیدن به آن نباید به موفقیتهای گذشته تکیه کرد.
دروازهبان میلان با اشاره به دشواری این مسابقه گفت دیدار برابر ناپولی یک بازی کاملاً متفاوت و سخت خواهد بود و بازیکنان باید در تمام دقایق مسابقه با تمرکز کامل و حداکثر توان بازی کنند.
مانیان درباره مقایسه شرایط فعلی خود با فصل قهرمانی اسکودتو اظهار داشت اکنون باتجربهتر شده و تلاش کرده به سطحی برسد که همواره به دنبال آن بوده است. او افزود در حال حاضر از شرایط بدنی و ذهنی خود رضایت دارد و مانند گذشته برای تیم، باشگاه و هواداران با تمام توان بازی خواهد کرد.
وی با تأکید بر ذهنیت قهرمانی روسونری تصریح کرد میلان همیشه برای پیروزی وارد زمین میشود و هیچ جامی برای این تیم کماهمیت نیست. مانیان در پایان خاطرنشان کرد میلان میداند که هدفش همیشه بردن است و سوپرجام، بهعنوان اولین جام فصل، انگیزهای جدی برای این تیم محسوب میشود.