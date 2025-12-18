آلگری: شاید در ژانویه خرید کنیم

به گزارش ایلنا، ماسیمیلیانو آلگری در کنفرانس خبری پیش از دیدار میلان مقابل ناپولی در مرحله نیمه‌نهایی سوپرجام ایتالیا اعلام کرد این مسابقه ماهیتی متفاوت با بازی‌های معمول سری A دارد و به‌صورت تک‌بازی و حذفی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به قدرت ناپولی گفت این تیم فارغ از سیستم بازی، در محوطه جریمه بسیار خطرناک است و دیدار فردا، مسابقه‌ای پیچیده و دشوار خواهد بود. آلگری تأکید کرد هدف میلان رسیدن به فینال و کسب اولین جام فصل است.

سرمربی روسونری درباره وضعیت بازیکنان تیمش توضیح داد یوسف فوفانا از نظر بدنی در شرایط کامل قرار دارد، اما تصمیم‌گیری درباره رافائل لیائو به بعد از تمرین نهایی موکول شده است. او همچنین اعلام کرد سانتیاگو خیمنز و متئو گابیا در این دیدار در دسترس نخواهند بود.

آلگری با تأیید جراحی خیمنز گفت این مهاجم پس از مشاوره پزشکی، تصمیم به انجام عمل گرفته و جراحی او احتمالاً صبح پنجشنبه انجام می‌شود؛ موضوعی که به‌معنای پایان سال فوتبالی این بازیکن خواهد بود.

وی در پایان درباره بازار نقل‌وانتقالات ژانویه اظهار داشت برنامه فعلی باشگاه، بازیابی بازیکنان موجود است و پس از آن، همراه با مدیریت باشگاه درباره هرگونه اقدام احتمالی در نقل‌وانتقالات تصمیم‌گیری خواهد شد.

انتهای پیام/