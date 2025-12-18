خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ممنوعیت حضور تماشاگران سنگال، ایران، هائیتی و ساحل عاج در جام جهانی

ممنوعیت حضور تماشاگران سنگال، ایران، هائیتی و ساحل عاج در جام جهانی
کد خبر : 1729612
لینک کوتاه کپی شد.

در پی اعمال محدودیت‌های جدید سفر از سوی دولت دونالد ترامپ، هواداران کشورهای سنگال و ساحل‌عاج ممکن است از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ محروم شوند.

به گزارش ایلنا، پس از آنکه دولت دونالد ترامپ ممنوعیت‌های تازه‌ای را در حوزه سفر اعلام کرد، احتمال دارد هواداران تیم‌های ملی سنگال و ساحل‌عاج نتوانند در رقابت‌های جام جهانی سال آینده حضور پیدا کنند. 

بر اساس قوانین جدیدی که روز چهارشنبه از سوی کاخ سفید اعلام شد، شهروندان این دو کشور آفریقایی با «محدودیت‌های جزئی و محدودیت در ورود» به ایالات متحده روبه‌رو خواهند بود.

سنگال و ساحل‌عاج در کنار هائیتی و ایران، که آن‌ها نیز از حاضران در جام جهانی هستند، با سخت‌گیرانه‌ترین سطح محدودیت‌ها مواجه شده‌اند. 

دولت آمریکا دلیل اصلی این تصمیم را نرخ بالای اقامت غیرمجاز گردشگران این کشورها پس از پایان اعتبار ویزاهای توریستی B1 و B2 عنوان کرده است؛ آماری که نشان می‌دهد نرخ اقامت بیش از موعد برای شهروندان سنگال حدود ۴ درصد و برای ساحل‌عاج حدود ۱۳ درصد بوده است.

در بیانیه دولت ترامپ همچنین به «فساد گسترده، اسناد هویتی جعلی یا غیرقابل اتکا و سوابق کیفری» به‌عنوان دیگر دلایل اعمال این محدودیت‌ها اشاره شده است.

با این حال، در متن این فرمان تأکید شده که ورزشکاران و اعضای رسمی تیم‌ها از این محدودیت‌ها مستثنا خواهند بود. 

بر اساس این اعلام، «هر ورزشکار یا عضو تیم ورزشی، از جمله مربیان، افراد دارای نقش پشتیبانی ضروری و بستگان درجه‌یک، که برای شرکت در جام جهانی، بازی‌های المپیک یا سایر رویدادهای بزرگ ورزشی سفر می‌کنند»، مشروط به تشخیص وزیر امور خارجه آمریکا، از این قوانین معاف خواهند بود.

در به‌روزرسانی اخیر این فهرست، چند کشور دیگر نیز به جمع کشورهایی با محدودیت اضافه شده‌اند. از جمله، محدودیت کامل ورود برای فلسطینیان و همچنین شهروندان کشورهای بورکینافاسو، مالی، نیجر، سودان جنوبی و سوریه اعمال شده است. لائوس و سیرالئون نیز که پیش‌تر با محدودیت‌های جزئی مواجه بودند، اکنون در فهرست محدودیت کامل قرار گرفته‌اند.

علاوه بر این، نام ۱۵ کشور دیگر نیز به فهرست کشورهایی با محدودیت‌های جزئی افزوده شده است؛ از جمله آنگولا، آنتیگوا و باربودا، بنین، دومینیکا، گابن، گامبیا، مالاوی، موریتانی، نیجریه، تانزانیا، تونگا، زامبیا و زیمبابوه.

این تصمیم‌ها بخشی از سیاست‌های سخت‌گیرانه و جنجال‌برانگیز دولت ترامپ در حوزه مهاجرت به شمار می‌رود؛ سیاست‌هایی که شامل یورش‌های اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) و تعلیق بررسی درخواست‌های گرین‌کارت و شهروندی برای برخی کشورها نیز می‌شود.

جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد و طبق برنامه‌ریزی‌ها، از ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ آغاز می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری