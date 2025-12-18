ممنوعیت حضور تماشاگران سنگال، ایران، هائیتی و ساحل عاج در جام جهانی
در پی اعمال محدودیتهای جدید سفر از سوی دولت دونالد ترامپ، هواداران کشورهای سنگال و ساحلعاج ممکن است از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ محروم شوند.
به گزارش ایلنا، پس از آنکه دولت دونالد ترامپ ممنوعیتهای تازهای را در حوزه سفر اعلام کرد، احتمال دارد هواداران تیمهای ملی سنگال و ساحلعاج نتوانند در رقابتهای جام جهانی سال آینده حضور پیدا کنند.
بر اساس قوانین جدیدی که روز چهارشنبه از سوی کاخ سفید اعلام شد، شهروندان این دو کشور آفریقایی با «محدودیتهای جزئی و محدودیت در ورود» به ایالات متحده روبهرو خواهند بود.
سنگال و ساحلعاج در کنار هائیتی و ایران، که آنها نیز از حاضران در جام جهانی هستند، با سختگیرانهترین سطح محدودیتها مواجه شدهاند.
دولت آمریکا دلیل اصلی این تصمیم را نرخ بالای اقامت غیرمجاز گردشگران این کشورها پس از پایان اعتبار ویزاهای توریستی B1 و B2 عنوان کرده است؛ آماری که نشان میدهد نرخ اقامت بیش از موعد برای شهروندان سنگال حدود ۴ درصد و برای ساحلعاج حدود ۱۳ درصد بوده است.
در بیانیه دولت ترامپ همچنین به «فساد گسترده، اسناد هویتی جعلی یا غیرقابل اتکا و سوابق کیفری» بهعنوان دیگر دلایل اعمال این محدودیتها اشاره شده است.
با این حال، در متن این فرمان تأکید شده که ورزشکاران و اعضای رسمی تیمها از این محدودیتها مستثنا خواهند بود.
بر اساس این اعلام، «هر ورزشکار یا عضو تیم ورزشی، از جمله مربیان، افراد دارای نقش پشتیبانی ضروری و بستگان درجهیک، که برای شرکت در جام جهانی، بازیهای المپیک یا سایر رویدادهای بزرگ ورزشی سفر میکنند»، مشروط به تشخیص وزیر امور خارجه آمریکا، از این قوانین معاف خواهند بود.
در بهروزرسانی اخیر این فهرست، چند کشور دیگر نیز به جمع کشورهایی با محدودیت اضافه شدهاند. از جمله، محدودیت کامل ورود برای فلسطینیان و همچنین شهروندان کشورهای بورکینافاسو، مالی، نیجر، سودان جنوبی و سوریه اعمال شده است. لائوس و سیرالئون نیز که پیشتر با محدودیتهای جزئی مواجه بودند، اکنون در فهرست محدودیت کامل قرار گرفتهاند.
علاوه بر این، نام ۱۵ کشور دیگر نیز به فهرست کشورهایی با محدودیتهای جزئی افزوده شده است؛ از جمله آنگولا، آنتیگوا و باربودا، بنین، دومینیکا، گابن، گامبیا، مالاوی، موریتانی، نیجریه، تانزانیا، تونگا، زامبیا و زیمبابوه.
این تصمیمها بخشی از سیاستهای سختگیرانه و جنجالبرانگیز دولت ترامپ در حوزه مهاجرت به شمار میرود؛ سیاستهایی که شامل یورشهای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) و تعلیق بررسی درخواستهای گرینکارت و شهروندی برای برخی کشورها نیز میشود.
جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد و طبق برنامهریزیها، از ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ آغاز میشود.