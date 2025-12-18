اطلاعیه باشگاه تراکتور درمورد چمن ورزشگاه یادگار امام (ره)

به گزارش ایلنا، باشگاه تراکتور در بیانیه ای نوشت: پیرو بیانیه اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در خصوص وضعیت چمن ورزشگاه یادگار امام (ره)، باشگاه فرهنگی‌ ورزشی تراکتور به‌منظور تنویر افکار عمومی و شفاف‌سازی، توضیحات زیر را ارائه می‌کند:

۱- اجبار در برگزاری مسابقات در ورزشگاه یادگار امام (ره)

پس از بروز مشکلات متعدد و افت کیفیت چمن ورزشگاه یادگار امام (ره)، باشگاه تراکتور به‌منظور فراهم شدن فرصت کافی برای ترمیم و بازسازی چمن، همکاری کامل و حداکثری خود را با مدیریت مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) انجام داد و در همین راستا، چندین مسابقه مهم خود را در ورزشگاه سردار شهید سلیمانی برگزار کرد.

با این وجود، اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، علیرغم آگاهی از عدم امکان میزبانی در ورزشگاهی دیگر، درخواستی غیرممکن و نامعقول مبنی بر عدم برگزاری مسابقات تیم تراکتور در ورزشگاه یادگار امام (ره) تا پایان فصل جاری مطرح کرد؛ درخواستی که عملاً تلاش داشت بار عدم تدبیر مناسب در فرآیند بازسازی چمن را بر دوش باشگاه تراکتور قرار دهد.

بدیهی است پذیرش چنین پیشنهادی، به‌معنای محروم شدن باشگاه تراکتور ـ به‌عنوان مدافع عنوان قهرمانی و تنها نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا ـ از مهم‌ترین مزیت میزبانی، یعنی حضور و حمایت حداکثری هواداران فهیم و پرشور خود بود. از این‌رو، برگزاری مسابقات در ورزشگاه یادگار امام (ره) نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار ناگزیر برای باشگاه تراکتور محسوب می‌شود.

۲- تعهد باشگاه در قبال حفظ بیت‌المال و حدود مسئولیت‌ها

باشگاه تراکتور با تأکید بر ضرورت صیانت از بیت‌المال و به‌منظور جلوگیری از ایجاد بهانه‌های جدید، با تعهدی یک‌طرفه (و نه در قالب قرارداد)، مسئولیت جبران خسارات احتمالی ناشی از برگزاری مسابقات را صرفاً نسبت به وضعیت موجود چمن پذیرفته است. با این حال، تأکید می‌شود که چمن ورزشگاه به هیچ عنوان به باشگاه تحویل نشده و کماکان مسئولیت نگهداری، مراقبت، مدیریت و پاسخگویی نسبت به اقدامات و تصمیمات پیشین، بر عهده اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی خواهد بود.

۳- نادیده گرفتن نظر مالک باشگاه در انتخاب مجری پروژه

از ابتدای طرح موضوع کاشت چمن هیبریدی، تأکید صریح آقای محمدرضا زنوزی مطلق، مالک محترم باشگاه تراکتور، بر استفاده از کارشناسان باتجربه و تخصصی، به‌ویژه از کشور ترکیه، بوده است. با این حال، برخلاف این نظر کارشناسی، اداره‌کل ورزش و جوانان استان اقدام به انتخاب پیمانکار مورد نظر خود کرد.

۵- خویشتن‌داری باشگاه و رد فرافکنی‌ها

باشگاه تراکتور طی این مدت، علی‌رغم وجود نارضایتی‌ها، با خویشتن‌داری از دامن زدن به حواشی پرهیز کرد و تلاش داشت در کنار مسئولان، راهکاری عملی برای خروج از وضعیت موجود پیدا شود. با این حال، متأسفانه اکنون برخی افراد به‌جای پذیرش مسئولیت، با فرافکنی و طرح ادعاهای نادرست، در صدد منتسب کردن تمامی مشکلات به باشگاه تراکتور هستند؛ ادعاهایی که فاقد هرگونه پشتوانه فنی و کارشناسی می‌باشد.

۶- هزینه‌ها و نقش باشگاه در پروژه

باشگاه تراکتور هیچ نقشی در هزینه‌کرد پروژه چمن هیبریدی نداشته و ضرورتی نیز برای ورود به این موضوع نمی‌بیند. در عین حال، مالک باشگاه تراکتور در فرآیند خرید چمن هیبریدی، نهایت همکاری و مساعدت لازم را به عمل آورده است.

باشگاه فرهنگی‌ ورزشی تراکتور همچون گذشته، ضمن پایبندی به اصول حرفه‌ای و منافع فوتبال کشور، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری منطقی، مسئولانه و مبتنی بر واقعیت‌های اجرایی اعلام می‌دارد.

