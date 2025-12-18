خبرگزاری کار ایران
اعلام ترکیب تراکتور برابر پرسپولیس در جام حذفی
ترکیب اصلی تیم فوتبال تراکتور برای دیدار حساس برابر پرسپولیس در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران مشخص شد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور در دیداری حساس از مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران، عصر امروز به مصاف پرسپولیس خواهد رفت. بر همین اساس، کادر فنی این تیم ترکیب اصلی سرخ‌پوشان تبریزی را برای این مسابقه اعلام کرد.

علیرضا بیرانوند مطابق انتظار درون دروازه تراکتور قرار گرفته و در خط دفاعی، دانیال اسماعیلی‌فر، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار و محمد نادری وظیفه محافظت از دروازه را بر عهده دارند.

در میانه میدان، تیبور هلیلوویچ به همراه مهدی شیری و مهدی هاشم‌نژاد بازی‌سازی تراکتور را انجام می‌دهند و در فاز هجومی نیز مهدی ترابی و امیرحسین حسین‌زاده از پشت مهاجم نوک حمایت خواهند کرد. تومیسلاو اشتراکال نیز به عنوان مهاجم هدف در ترکیب اصلی حضور دارد.

دیدار تراکتور و پرسپولیس از حساس‌ترین مسابقات این مرحله جام حذفی به شمار می‌رود و نتیجه آن می‌تواند نقش مهمی در ادامه مسیر دو تیم در این رقابت‌ها داشته باشد.

ترکیب تراکتور برابر پرسپولیس

علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی‌فر، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، محمد نادری، تیبور هلیلوویچ، مهدی شیری، مهدی هاشم‌نژاد، مهدی ترابی، امیرحسین حسین‌زاده و تومیسلاو اشتراکال

