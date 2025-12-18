ماریو پینیدا و همسرش در حمله مسلحانه کشته شدند

به گزارش ایلنا، ماریو پینیدا، مدافع ۳۳ ساله اکوادوری که سابقه بازی در تیم فلومیننزه برزیل و ۹ بازی ملی را در کارنامه دارد، به ضرب گلوله کشته شد. در این حادثه، همسر وی که در لحظه وقوع حمله کنار او بود نیز جان باخت.

شاهدان عینی اعلام کرده‌اند که ضاربان با دو موتورسیکلت به محل حادثه رسیدند و حمله را به‌طور مستقیم به سمت این فوتبالیست و همسرش انجام دادند.

بر اساس اطلاعات اولیه، پینیدا در ماه‌های اخیر تهدیدهایی دریافت کرده بود، هرچند هنوز اطلاعات دقیقی در مورد منبع یا نوع این تهدیدها منتشر نشده است. این حادثه، شوک بزرگی به جامعه ورزشی اکوادور و فوتبال جهان وارد کرده است.

انتهای پیام/