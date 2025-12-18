خبرگزاری کار ایران
دیدار دوستانه تیم ملی امید ایران مقابل آلومینیوم لغو شد

بازی دوستانه تیم ملی فوتبال امید ایران مقابل آلومینیوم در آخرین روز مینی کمپ اراک به دلیل بارش سنگین برف و نامناسب بودن شرایط زمین لغو شد.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی فوتبال امید ایران قرار بود امروز پنجشنبه، در آخرین روز مینی کمپ سه‌روزه خود در اراک، دیداری دوستانه مقابل تیم آلومینیوم برگزار کند. با این حال، به دلیل بارش شدید برف، لغو بازی و خطر مصدومیت بازیکنان، این دیدار طبق توافق کادرفنی دو تیم برگزار نشد.

پس از برگزاری جلسه فنی، مینی کمپ ۳ روزه تیم ملی امید به پایان رسید و بازیکنان در اختیار باشگاه‌های خود قرار گرفتند. مرحله بعدی اردوی آماده‌سازی این تیم برای حضور در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا از هفتم دی ماه در امارات آغاز خواهد شد و شاگردان امیدرضا روانخواه روز یازدهم دی در جریان این اردو یک بازی دوستانه مقابل تیم چین برگزار خواهند کرد.

برنامه مرحله گروهی تیم ملی امید ایران در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال در عربستان به شرح زیر است:

  • ۱۷ دی ۱۴۰۴: ایران – کره جنوبی، استادیوم باشگاه الشباب، ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی

  • ۲۰ دی ۱۴۰۴: ایران – ازبکستان، استادیوم پرنس فیصل بن فهد، ساعت ۱۷:۰۰ به وقت محلی

  • ۲۳ دی ۱۴۰۴: ایران – لبنان، استادیوم باشگاه الشباب، ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی

