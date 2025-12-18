به گزارش ایلنا، اوضاع مس کرمان در این فصل آنطور که مدنظر مدیران و کادر فنی بوده پیش نرفته است. قرار بود یکی از مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر باشند ولی هنوز این اتفاق نیفتاده است. هرچند آنها برای تحقق این هدف فرصت نسبتا کافی دارند ولی به همان اندازه کارشان سخت شده است.

از نکات جالب مس تا به اینجای مسابقات عملکرد نه چندان خوب خط حمله‌اش است. حمله‌وران کرمانی در 15 هفته که از مسابقات سپری شده فقط 7 گل زده دارند! در واقع دو تیم انتهای جدولی شناورسازی قشم و مس سونگون در این رده بندی پایین‌تر از مس کرمان دیده می‌شوند.

در عین حال، درست در هفته هایی که حسین‌خانی از مهاجمان تیمش راضی نیست، دروازه‌بان مس برای چهارمین هفته پیاپی دروازه خود را بسته نگه داشته تا به عنوان یکی از بهترین گلرهای این مقطع لیگ یک شناخته شود. ابوالفضل هاشمی در بیش از نیمی از مسابقات امسال کلین شیت کرده و آمادگی خود را به خوبی نشان داده است.

هاشمی این هفته برای رسیدن به کلین شیت نهم خود وارد مسابقه‌ای می‌شود که تیم سابقش در طرف دیگر آن است. همین هم انگیزه این دروازه‌بان را مضاعف کرده تا یکبار دیگر خودی نشان دهد.

