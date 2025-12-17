دو بازیکن و دستیار مربی فوتسال جوانان ایران محروم شدند

به گزارش ایلنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا در تازه‌ترین فهرست تصمیمات کمیته انضباطی و اخلاقی خود که در 17 دسامبر 2025 منتشر شد، جزئیات مجازات‌های مرتبط با مسابقه فوتسال جوانان ایران مقابل افغانستان را اعلام کرد.

براساس این آرا، محمدعلی شکاری و امیرحسین عبدالرزاقی به دلیل رفتار خشونت‌آمیز و دریافت کارت قرمز مستقیم، طبق ماده 47 آیین‌نامه انضباطی AFC، هر یک به چهار جلسه محرومیت از همراهی تیم ملی و پرداخت 500 دلار جریمه نقدی محکوم شدند. این محرومیت شامل محرومیت خودکار ناشی از اخراج در همان مسابقه نیز می‌شود.

علاوه بر بازیکنان، قاضی محمود، دستیار مربی تیم ملی فوتسال جوانان، به دلیل رفتار خشونت‌آمیز و اخراج از کنار زمین، با رای کمیته انضباطی AFC، شش جلسه محرومیت از حضور در مسابقات رسمی و پرداخت هزار دلار جریمه نقدی دریافت کرد.

کمیته انضباطی AFC همچنین رای‌های جداگانه‌ای درباره عملکرد تیم ایران صادر کرد. فدراسیون فوتبال ایران به دلیل تخلفات تیمی و دریافت کارت توسط هفت نفر از اعضای تیم، مطابق ماده 53 آیین‌نامه انضباطی AFC، به پرداخت 3 هزار و 600 دلار جریمه نقدی محکوم شد. همچنین به دلیل «به‌هم‌ریختن وجهه بازی» در جریان همین دیدار، طبق ماده 50 همان آیین‌نامه، 5 هزار دلار جریمه نقدی دیگر نیز برای فدراسیون تعیین شد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید کرده که فدراسیون‌ها مسئول رفتار بازیکنان، کادر فنی و فضای کلی مسابقات هستند و تکرار چنین تخلفاتی می‌تواند منجر به محرومیت‌ها و جریمه‌های شدیدتر در آینده شود.

