خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دو بازیکن و دستیار مربی فوتسال جوانان ایران محروم شدند

دو بازیکن و دستیار مربی فوتسال جوانان ایران محروم شدند
کد خبر : 1729290
لینک کوتاه کپی شد.

کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) پس از دیدار تیم‌های فوتسال جوانان ایران و افغانستان در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین 2025، محرومیت‌ها و جریمه‌های نقدی برای دو بازیکن، دستیار مربی و فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد.

به گزارش ایلنا،  کنفدراسیون فوتبال آسیا در تازه‌ترین فهرست تصمیمات کمیته انضباطی و اخلاقی خود که در 17 دسامبر 2025 منتشر شد، جزئیات مجازات‌های مرتبط با مسابقه فوتسال جوانان ایران مقابل افغانستان را اعلام کرد.

براساس این آرا، محمدعلی شکاری و امیرحسین عبدالرزاقی به دلیل رفتار خشونت‌آمیز و دریافت کارت قرمز مستقیم، طبق ماده 47 آیین‌نامه انضباطی AFC، هر یک به چهار جلسه محرومیت از همراهی تیم ملی و پرداخت 500 دلار جریمه نقدی محکوم شدند. این محرومیت شامل محرومیت خودکار ناشی از اخراج در همان مسابقه نیز می‌شود.

علاوه بر بازیکنان، قاضی محمود، دستیار مربی تیم ملی فوتسال جوانان، به دلیل رفتار خشونت‌آمیز و اخراج از کنار زمین، با رای کمیته انضباطی AFC، شش جلسه محرومیت از حضور در مسابقات رسمی و پرداخت هزار دلار جریمه نقدی دریافت کرد.

کمیته انضباطی AFC همچنین رای‌های جداگانه‌ای درباره عملکرد تیم ایران صادر کرد. فدراسیون فوتبال ایران به دلیل تخلفات تیمی و دریافت کارت توسط هفت نفر از اعضای تیم، مطابق ماده 53 آیین‌نامه انضباطی AFC، به پرداخت 3 هزار و 600 دلار جریمه نقدی محکوم شد. همچنین به دلیل «به‌هم‌ریختن وجهه بازی» در جریان همین دیدار، طبق ماده 50 همان آیین‌نامه، 5 هزار دلار جریمه نقدی دیگر نیز برای فدراسیون تعیین شد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید کرده که فدراسیون‌ها مسئول رفتار بازیکنان، کادر فنی و فضای کلی مسابقات هستند و تکرار چنین تخلفاتی می‌تواند منجر به محرومیت‌ها و جریمه‌های شدیدتر در آینده شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری