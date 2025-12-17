حکم انضباطی دربی اعلام شد: 600میلیون تومان جریمه!

به گزارش ایلنا، پرسپولیس و استقلال در حالی روز جمعه 14 آذر در ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک مقابل هم قرار گرفتند و به تساوی بدون گل رسیدند که حواشی این بازی از سوی تماشاگران کاری کرد تا هر دو باشگاه با حکم مالی سنگین از سوی کمیته انضباطی مواجه شوند.

تماشاگران هر دو تیم در زمانی که ظرفیت ورزشگاه تکمیل شده بود، در زمان ورود به استادیوم دست به تخریب استادیوم امام خمینی(ره) اراک زدند و حتی یکی از دیوارهای ورودی را به زمین ریختند که همین موضوع در کنار فحاشی به بازیکنان حریف با جرایم مالی همراه بود.

کمیته انضباظی فدراسیون فوتبال آرای دربی 106 را اعلام کرد که باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال با جرایم کاملا مشابه به دلیل «پرتاب اشیا و فحاشی به بازیکنان حریف و ورود به ورزشگاه به همراه تخریب توسط تماشاگران منتسب» و طبق ماده 86 مواجه شدند.

طبق این رای، باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس باید هر کدام 300 میلیون جریمه نقدی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بپردازند که این حکم قطعی نبوده و قابل تجدید نظر در کمیته استیناف است.

