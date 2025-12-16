خبرگزاری کار ایران
فاجعه مدیریتی در لیگ بسکتبال بانوان؛

اصرار فدراسیون بر برگزاری بازی با وجود غیبت اجباری استقلال

نحوه برگزاری دیدار معوقه تیم‌های بسکتبال بانوان استقلال و پالایش نفت آبادان به یکی از جنجالی‌ترین اتفاقات این فصل لیگ تبدیل شده است

به گزارش ایلنا،  این دیدار که مربوط به هفته چهارم لیگ بود، پیش‌تر به دلیل حضور بازیکنان ملی‌پوش دو تیم در مسابقات ۳×۳ به تعویق افتاده بود و طبق برنامه قرار بود امروز از ساعت ۱۵ در آبادان برگزار شود. با این حال، شرایط نامساعد جوی و لغو دو پرواز متوالی، مانع از رسیدن تیم استقلال به محل مسابقه شد.

بازیکنان استقلال حتی تا اصفهان با هواپیما سفر کردند اما به دلیل مه غلیظ و وضعیت نامناسب آب‌وهوا، خلبان مجبور به بازگرداندن پرواز به تهران شد؛ اتفاقی کاملاً خارج از اختیار تیم میهمان. با وجود این شرایط، فدراسیون بسکتبال حاضر به لغو مسابقه یا تعویق دوباره آن نشده و بر برگزاری بازی اصرار دارد.

نکته قابل تأمل این است که نه تیم پالایش نفت آبادان و نه فدراسیون بسکتبال، هیچ‌گونه همکاری یا همراهی برای حل این مشکل و ایجاد شرایط عادلانه از خود نشان نداده‌اند؛ موضوعی که اعتراض شدید تیم استقلال را به دنبال داشته و سوالات جدی درباره نحوه مدیریت مسابقات لیگ بانوان ایجاد کرده است.

اصرار بر برگزاری مسابقه در شرایطی که یک تیم به دلایل کاملاً موجه و غیرارادی امکان حضور ندارد، می‌تواند به یکی از تاریک‌ترین نقاط فصل جاری لیگ بسکتبال بانوان تبدیل شود و تبعات انضباطی و رسانه‌ای سنگینی برای برگزارکنندگان به همراه داشته باشد.

