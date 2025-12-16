به گزارش ایلنا، قاسم حدادی‌فر، سرمربی ذوب‌آهن، در نشست خبری پیش از این دیدار با اشاره به دشواری رقابت‌های لیگ برتر گفت: لیگ امسال بسیار سخت و فشرده است و تقریباً همه بازی‌ها با چالش همراه هستند. فردا هم مقابل تیم خوب شمس‌آذر یک بازی مشکل داریم اما آماده‌ایم تا یک نمایش خوب ارائه دهیم و با امتیاز کامل زمین را ترک کنیم. بازیکنان در تمرینات عملکرد خوبی داشتند و امیدوارم فردا نتیجه لازم را بگیریم.

او در ادامه درباره نقش هواداران در این مسابقه اظهار داشت: بعد از بازی با تراکتور هم صمیمانه از هواداران، به‌ویژه بانوانی که به ورزشگاه آمدند، تشکر کردم. فردا حتی بیش از آن بازی به حمایت هواداران نیاز داریم، چون این دیدار شاید بیش از شش امتیاز برای ما اهمیت داشته باشد. امیدوارم فردا هم کنار تیم باشند و بتوانیم آن‌ها را خوشحال کنیم.

سرمربی ذوب‌آهن با مقایسه این مسابقه با دیدار قبلی تیمش گفت: به نظر من بازی با شمس‌آذر حتی از بازی با تراکتور هم سخت‌تر است، اما این مسابقه سناریو و استراتژی خاص خودش را دارد. تیم خیلی خوب تمرین کرده و همه بازیکنان برای کسب یک نتیجه مطلوب آماده هستند تا بتوانیم جایگاهمان را در جدول بهبود ببخشیم.

حدادی‌فر در پایان خاطرنشان کرد: خوشحالم که تیم ما در مسیر رو به رشدی قرار دارد و بازیکنان به‌خوبی پیشرفت می‌کنند. این موضوع برای ما امیدوارکننده است و امیدوارم فردا شاهد حضور پرشور هواداران در ورزشگاه فولادشهر باشیم.

انتهای پیام/