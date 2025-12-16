لیگ برتر هندبال؛ ثبت اولین شکست سایپا به دست استقلال/ مس صدرنشین ماند
مس کرمان به لطف شکست تیم سپاهان نوین اصفهان توانست در صدر جدول لیگ برتر هندبال باقی بماند.
به گزارش ایلنا، هفته هشتم سیوهشتمین دوره لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور امروز (سهشنبه) با برگزاری پنج دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد.
در حساسترین دیدار هفته، سایپا در تهران میزبان استقلال کازرون بود. این دیدار که از ابتدا با هیجان و برخوردهای فراوان دنبال شد، در نهایت با برتری 24 بر 20 استقلال کازرون به پایان رسید تا نخستین شکست سایپا در فصل جاری رقم بخورد. کازرونیها با این پیروزی، جای سایپا را در رده دوم جدول گرفتند.
مسِ صدرنشین در کرمان با نمایشی برتر، سپاهان نوین اصفهان را با نتیجه 28 بر 19 شکست داد و با 14 امتیاز، جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد. سپاهان نوین که در هفتههای اخیر نتایج خوبی گرفته بود، با این شکست نوار پیروزیهایش قطع شد.
در نبرد تیمهای پایین جدول، هپکو اراک موفق شد با نتیجه 30 بر 25 سنگ آهن بافق را شکست دهد و با کسب دومین پیروزی فصل، امتیازات خود را به عدد پنج برساند. سنگ آهن بافق نیز با دو امتیاز، در رتبه یکی مانده به آخر باقی ماند.
فولاد مبارکه سپاهان اصفهان پس از دو هفته ناکامی، در خانه با نتیجه 30 بر 26 توانست پرواز هوانیروز را مغلوب کند و با 10 امتیاز همچنان در جمع مدعیان باقی بماند. پرواز نیز با ادامه روند نتایج ضعیف، در جدول سقوط کرد.
در نزدیکترین دیدار هفته، نیروی زمینی سبزوار در دیداری پایاپای و نفسگیر موفق شد با نتیجه 29 بر 28 فرازبام دهدشت را شکست دهد و جای سپاهان نوین را در جدول ردهبندی بگیرد.
نتایج کامل دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر هندبال به شرح زیر است:
سایپا تهران 20 - 24 استقلال کازرون
مس کرمان 28 - 19 سپاهان نوین اصفهان
هپکو اراک 30 - 25 سنگ آهن بافق
سپاهان اصفهان 30 - 26 پرواز هوانیروز
نیروی زمینی سبزوار 29 - 28 فرازبام خائیز دهدشت
در پایان هفته هشتم، مس کرمان با 14 امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای استقلال کازرون با 13، سایپا با 12 و فولاد مبارکه سپاهان با 10 امتیاز، ردههای دوم تا چهارم را در اختیار دارند. نیروی زمینی سبزوار با هشت و سپاهان نوین با شش امتیاز، جایگاههای پنجم و ششم را تصاحب کردند و هپکو، فرازبام و پرواز هم در ردههای بعدی قرار گرفتند. در انتهای جدول هم سنگ آهن بافق با 2 و نفت و گاز گچساران با یک امتیاز جای دارند.