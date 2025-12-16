ادامه غیبت مهران احمدی در تمرینات استقلال
مهران احمدی بهدلیل مصدومیتی که در دربی ۱۰۶ برایش به وجود آمد، همچنان دور از تمرینات گروهی استقلال است و وضعیت بازگشت او به میادین در هالهای از ابهام قرار دارد.
به گزارش ایلنا، مهران احمدی که در فصل جاری یکی از بازیکنان تأثیرگذار استقلال محسوب میشود، پس از مصدومیت در دربی ۱۰۶، دو دیدار اخیر آبیپوشان مقابل ملوان بندرانزلی و خیبر خرمآباد را از دست داد و روند درمانی خود را ادامه میدهد.
این بازیکن بهدلیل ادامه دوره نقاهت، امروز نیز در تمرین استقلال حضور نداشت تا مشخص شود روند بازگشت او به شرایط مسابقهای زمانبر خواهد بود. کادر پزشکی استقلال همچنان وضعیت احمدی را زیر نظر دارد و تلاش میکند با ادامه فیزیوتراپی، شرایط بازگشت او به تمرینات گروهی را فراهم کند.
احمدی احتمالا طی روزهای آینده همچنان تحت درمان خواهد بود و امید دارد بتواند خود را به دیدار حساس استقلال مقابل المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا برساند و بار دیگر در ترکیب آبیها به میدان برود.