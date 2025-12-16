به گزارش ایلنا، خوان لاپورتا، رئیس باشگاه بارسلونا، بار دیگر با اظهاراتی صریح خبرساز شد. او در آستانه دیدار دپورتیوو گوادالاخارا و بارسلونا، در پاسخ به پرسشی درباره رئال مادرید و تغییر لحن این باشگاه طی یک سال گذشته، واکنشی مستقیم و کوتاه نشان داد و از ورود به بحث‌های طولانی پرهیز کرد.

لاپورتا در ابتدای صحبت‌هایش، پیش از پرداختن به مسائل فوتبالی، به حادثه‌ای تلخ در استان گوادالاخارا اشاره کرد و ضمن ابراز همدردی، احترام عمیق خود را به قربانیان و خانواده‌های آنان ابراز داشت. پس از آن، رئیس بارسا موضع خود را درباره اظهارات اخیر اردوگاه رئال مادرید به‌روشنی بیان کرد و گفت: «حرف دیگری ندارم. این حرف‌ها نامتناسب و بی‌معناست. آن‌ها به حساسیت شدید به بارسلونا مبتلا شده‌اند؛ موضوعی که در دل هواداران رئال مادرید ریشه دوانده است.»

او در ادامه با کنایه‌ای آشکار افزود: «آن‌ها بیشتر نگران ما هستند تا خودشان.»

رئیس باشگاه بارسلونا تأکید کرد که چنین پیام‌ها و انتقاداتی کوچک‌ترین نگرانی برای این باشگاه ایجاد نمی‌کند. به گفته لاپورتا، تمرکز دائمی رقیب سنتی روی بارسلونا حتی می‌تواند به سود آبی‌واناری‌ها تمام شود. او گفت: «این موضوع برای ما خوب است، چون نشان می‌دهد آن‌ها بیش از آنچه واقعاً باید نگرانش باشند، نگران ما هستند.»

لاپورتا همچنین درباره تغییر محسوس لحن روابط دو باشگاه نسبت به سال گذشته، زمانی که به نظر می‌رسید فضای هماهنگ‌تری میان طرفین وجود دارد، مورد سؤال قرار گرفت. او بدون متهم کردن مستقیم کسی، چنین تحلیل کرد: «این مسائل روی ما تأثیری ندارد. اگر گفتمان تغییر کرده، شاید به این دلیل باشد که یک سال پیش درباره برخی پروژه‌ها توافق وجود داشت، اما حالا آن پروژه به نتیجه نرسیده و عملی نشده است.»

توافق با یوفا و «صلح» در فوتبال اروپا

در بخش دیگری از صحبت‌هایش، رئیس بارسلونا از موضع این باشگاه در فوتبال اروپا دفاع کرد و بر تمایل بارسا برای تعامل و توافق با نهادهای حاکم بر فوتبال قاره سبز تأکید داشت. لاپورتا گفت: «ما متعهد به رسیدن به توافق با یوفا هستیم و معتقدیم این بهترین گزینه برای فوتبال است. ما به‌دنبال صلح در فوتبال اروپا هستیم... اما به نظر می‌رسد برخی دیگر چنین رویکردی ندارند.»

او در پاسخ دوباره به انتقادات مطرح‌شده از سوی مادرید، بار دیگر بر موضع خود پافشاری کرد و گفت: «بگذارید از پایتخت و از سوی رقیب همیشگی‌مان مدام درباره بارسا صحبت کنند؛ ما با این موضوع مشکلی نداریم.» لاپورتا سپس جمله‌ای را که چند بار تکرار کرده بود، دوباره به زبان آورد: «آن‌ها به بارسلونیت حاد مبتلا شده‌اند.»

