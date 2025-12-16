کریم بوستانی مشاور فنی باشگاه استقلال خوزستان شد

به گزارش ایلنا، با نظر بهنام ابوالقاسم‌پور سرپرست مدیرعاملی باشگاه، کریم بوستانی به‌عنوان مشاور فنی آبی‌پوشان خوزستانی فعالیت خود را آغاز کرد.

بوستانی که سابقه هدایت و حضور در کادر فنی استقلال خوزستان را در کارنامه دارد، پیش‌تر تجربه بازی و مربیگری در تیم بن‌یاس امارات را نیز پشت سر گذاشته است. او پس از بازگشت به فوتبال ایران، سال‌ها در کادر فنی تیم‌هایی چون استقلال اهواز، سپاهان اصفهان، استقلال تهران، تراکتور تبریز و صبای قم فعالیت داشته و عمده این دوران با سرمربیگری امیر قلعه‌نویی همراه بوده است.

این مربی باسابقه در لیگ برتر فوتبال ایران با تیم‌های سپاهان اصفهان دو بار و با استقلال تهران یک بار به عنوان قهرمانی دست یافته و همچنین سابقه نایب‌قهرمانی لیگ برتر با تراکتور تبریز را در کارنامه دارد. حضور در کادر فنی تیم ملی ایران در جام ملت‌های آسیا ۲۰۰۷ نیز از دیگر سوابق بوستانی به شمار می‌رود.

بوستانی پیش از این در لیگ هجدهم به‌عنوان سرمربی استقلال خوزستان فعالیت داشت و حالا با بازگشت دوباره به این باشگاه، در نقش مشاور فنی، قرار است به مجموعه استقلال خوزستان در ادامه فصل کمک کند.

