به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، ژابی آلونسو، سرمربی رئال مادرید، در نشست خبری اخیر خود گامی فراتر از مواضع پیشین برداشت و به‌طور علنی وارد پرونده جنجالی نگریرا شد. این پرونده‌ به گفته او، در خارج از اسپانیا بازتابی «بسیار شوکه‌کننده» داشته است.

مارکا در آستانه آغاز فصل لالیگا، در ماه آگوست، از آلونسو درباره موضع سخت‌گیرانه باشگاه نسبت به داوری در سال‌های اخیر پرسیده بود و او با احتیاط پاسخ داده بود: «فصل شروع می‌شود و باید دید چه پیش می‌آید؛ امیدوارم زیاد مجبور نباشیم درباره داوران صحبت کنیم.»

با این حال، ماه‌ها بعد و پس از تجربه بازی‌های متعدد روی نیمکت رئال مادرید، لحن مربی اسپانیایی به‌طور محسوسی تغییر کرده است. آلونسو در دسامبر، دیگر شباهتی به مربی محتاط ماه‌های ابتدایی فصل نداشت؛ تغییری که هفته‌به‌هفته آشکارتر شده است. او پس از خطای صورت‌گرفته روی وینیسیوس در ویتوریا گفته بود: «برایم عجیب نیست که داور به VAR نرفت.»

در ادامه و پس از سخنرانی تند فلورنتینو پرز در ضیافت کریسمس باشگاه، ژابی آلونسو به‌طور کامل وارد بحث پرونده نگریرا شد و در پاسخ به پرسشی درباره این موضوع گفت:«ما با موضع باشگاه و رئیس آن هم‌نظر هستیم. مهم‌ترین نکته، برای خیر فوتبال، این است که حقیقت آنچه اتفاق افتاده روشن شود.»

او در ادامه افزود: «در همه لیگ‌ها اتفاقات مختلفی رخ می‌دهد. ما انسان هستیم و همه ممکن است اشتباه کنیم. اما اینجا با پرونده‌ای مواجه هستیم که باید به‌طور جدی بررسی شود. آنچه در این پرونده رخ داده، در خارج از اسپانیا به‌شدت تعجب‌آور است؛ چون هیچ پیامد یا پاسخ‌گویی‌ای در پی نداشته. به همین دلیل، روشن شدن حقیقت اهمیت زیادی دارد. این وضعیت عادی نیست و نمی‌توان آن را ساده انگاشت.»

سرمربی رئال مادرید همچنین درباره بیانیه اخیر داوران اسپانیا اظهار نظر کرد و گفت: «این حق هر کسی است که از منافع خود دفاع کند. هرکس احساس می‌کند به او اجحاف شده، باید صحبت کند. ما هم دقیقاً همین کار را انجام می‌دهیم.»

با این حال، آلونسو از ورود مستقیم به این پرسش که آیا قهرمانی‌های بارسلونا خدشه‌دار شده‌اند یا نه، خودداری کرد و پاسخ داد: «نه، نه. وارد این بحث نمی‌شوم.»

در بخش دیگری از این نشست خبری، ژابی آلونسو به روند شخصی خود در رئال مادرید اشاره کرد و توضیح داد: «ژابی‌ای که در ماه ژوئن وارد این باشگاه شد، با ژابی امروز یکسان نیست. از نظر ماهیت بله، اما چیزهای زیادی یاد گرفته‌ام و مجبور شده‌ام برخی جنبه‌های خودم را تطبیق بدهم. این روند طبیعی است؛ ما تکامل پیدا می‌کنیم و مهم این است که این تغییرات رو به جلو باشد. هنوز مسیر طولانی در پیش داریم.»

او همچنین درباره وضعیت خود در باشگاه گفت: «شرایط قبل و بعد تفاوتی نکرده است. ارتباط خوبی داریم و همه در کنار هم هستیم؛ هرکدام با نقش مشخص خودمان.»

یکی از پرسش‌هایی که به گفته آلونسو برایش خوشایند بود، به رودریگو اختصاص داشت. او در این باره گفت: «خیلی خوشحالم که این سؤال را پرسیدید، چون رودریگو خبر بسیار خوبی برای ما بوده است. نه فقط به‌خاطر گل‌ها، بلکه به‌دلیل نقشی که به‌عنوان هافبک چهارم یا مهاجم سوم ایفا می‌کند. این جایگاه‌ها، با توجه به کیفیتش، چندان قابل پیش‌بینی نیستند، اما به ما تعادل دفاعی می‌دهند و وقتی این را با گل‌زنی و کیفیت ذاتی‌اش ترکیب می‌کنید، می‌بینید که گل‌های او چقدر برای تیم مهم بوده است.»

در پایان، آلونسو با برداشت‌هایی درباره تغییرات اساسی در ذهنیت بازیکنان مخالفت کرد و گفت: «این برداشت شماست. ما از درون تیم همیشه برای اهداف یکسانی جنگیده‌ایم. می‌دانیم دوره‌های خوب و سخت وجود دارد و اتحاد، عنصر کلیدی است. هرچه بیشتر کنار هم کار می‌کنیم، شناخت‌مان بیشتر می‌شود. تمرکز ما روی چهار روز آینده است؛ اینکه پیش از تعطیلات به بهترین شکل کار را تمام کنیم و همیشه با جاه‌طلبی برای پیشرفت جلو برویم.»

