واکنش تند داوران اسپانیا به اظهارات پرز: اتهام «تهدید رئال مادرید» کذب است

به گزارش ایلنا، انجمن داوران فوتبال اسپانیا (AESAF) روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای مفصل، نسبت به اظهارات اخیر فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید، واکنش نشان داد و سخنان او را «نادرست و بی‌اساس» توصیف کرد.

فلورنتینو پرز در جریان ضیافت کریسمس باشگاه رئال مادرید مدعی شده بود که در جریان یکی از مسابقات، «داوری در اتاق VAR باشگاه را تهدید کرده که علیه رئال مادرید اقدام خواهد کرد»، ادعایی که به گفته AESAF به پابلو گونسالس فوئرتس نسبت داده شده است.

انجمن داوران اسپانیا در واکنش به این موضوع، با انتشار رشته‌پیام‌هایی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد: «AESAF مخالفت صریح خود را با اظهارات عمومی اخیر رئیس باشگاه رئال مادرید، آقای فلورنتینو پرز، اعلام می‌کند؛ چرا که چنین سخنانی لطمه‌ای جدی به اعتبار جامعه داوری و فوتبال اسپانیا وارد می‌کند.»

در ادامه، این انجمن برای رد ادعای مطرح‌شده، ویدیویی منتشرشده از سوی روزنامه «مارکا» را نیز ضمیمه بیانیه خود کرد و توضیح داد: «در این تصاویر به‌روشنی دیده می‌شود که همکار ما، پابلو گونسالس فوئرتس، هیچ تهدیدی علیه هیچ باشگاه یا نهادی مطرح نکرده است.»

AESAF در بیانیه رسمی خود تأکید کرد جامعه داوری اسپانیا با «استقلال، دقت و حرفه‌ای‌گری» فعالیت می‌کند و بخشی از هیچگونه تبانی یا سازوکار پنهان با باشگاه‌ها یا مدیران نیست. این نهاد همچنین یادآور شد که در پرونده موسوم به «نگریرا»، در طول تمام مراحل رسیدگی قضایی، هیچ داوری تحت تحقیق یا پیگرد قرار نگرفته و اتهام فساد علیه داوران را «غیرقابل قبول» دانست.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است:«اتهام‌زنی‌های کلی و بدون سند علیه داوران، به‌طور ناعادلانه به اعتبار حرفه‌ای افرادی لطمه می‌زند که تحت فشار شدید و نظارت دائمی افکار عمومی فعالیت می‌کنند و همچنین سلامت رقابت‌ها را زیر سؤال می‌برد. فوتبال در زمین برده یا باخته می‌شود و داوری نباید به بهانه‌ای برای توجیه نتایج ورزشی تبدیل شود.»

انجمن داوران اسپانیا ضمن اعلام حمایت کامل از پابلو گونسالس فوئرتس و دیگر داوران این کشور، هرگونه تلاش برای «شخصی‌سازی حملات یا بی‌اعتبار کردن داوران در عرصه عمومی بدون مستندات» را مردود دانست.

AESAF همچنین تصریح کرد ادعای مطرح‌شده درباره «تهدید» در نشست خبری فینال جام حذفی فصل ۲۵-۲۰۲۴ «با واقعیت مطابقت ندارد و دست‌کم یک ادعای نادرست است». این انجمن هشدار داد که اظهارات افراد صاحب نفوذ می‌تواند مستقیماً یا به‌طور غیرمستقیم به افزایش خشونت و تعرض علیه داوران در سطوح مختلف فوتبال منجر شود.

در بخش دیگری از بیانیه، AESAF با اشاره به احترام کامل به روند قضایی پرونده نگریرا، بر اصل «فرض برائت» تأکید کرد و خواستار پرهیز از اظهاراتی شد که ممکن است افکار عمومی را به نتایج نادرست سوق دهد. این نهاد همچنین «بسیار خطرناک» دانست که داوران به جانبداری از یک باشگاه یا تلاش برای ضربه زدن به باشگاهی دیگر متهم شوند؛ چرا که چنین فضایی به روند طبیعی رقابت‌ها آسیب می‌زند.

انجمن داوران فوتبال اسپانیا با قدردانی از حمایت‌های فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF)، لالیگا، اتحادیه بازیکنان (AFE)، باشگاه‌ها، بازیکنان و مربیان، تأکید کرد همکاری جمعی می‌تواند به بازگشت اعتبار و جایگاه شایسته فوتبال اسپانیا کمک کند.

در پایان، AESAF ضمن اشاره به حضور فعال خود در کمیسیون اصلاح داوری تحت نظارت فدراسیون فوتبال اسپانیا و ادامه گفت‌وگوی سازنده با باشگاه‌های حرفه‌ای که رئال مادرید در آخرین جلسه آن غایب بوده، بار دیگر بر تعهد خود به «استقلال، شفافیت و ارتقای مستمر داوری» تأکید کرد.

این انجمن در پایان بیانیه خود اعلام کرد: «ما به‌طور قاطع اتهامات بی‌اساس را رد می‌کنیم و خواستار مسئولیت‌پذیری نهادی، احترام و الگوی رفتاری شایسته از سوی تمامی ارکان فوتبال هستیم. فوتبال به نهادهای مسئول نیاز دارد، نه گفتارهایی که اعتماد را تضعیف و فضای تقابل ایجاد می‌کند.»

