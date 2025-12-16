هشدار جدی برای استقلال؛ غیبت جنپو و خطر سوختن سهمیه خارجی

به گزارش ایلنا، دیدار استقلال مقابل خیبر خرم‌آباد در شرایطی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید که حاشیه‌های آن فراتر از جریان مسابقه، ابعاد فنی و حقوقی باشگاه را تحت تأثیر قرار داد. یکی از مهم‌ترین نکات این بازی، غیبت دوباره موسی جنپو بود. بازیکنی که نه‌تنها در ترکیب اصلی حضور نداشت، بلکه حتی نامش در فهرست مسابقه هم دیده نشد.

این غیبت در حالی رخ داده که وضعیت جنپو مدت‌هاست در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. او نه مصدومیت مشخص و شفاف دارد، نه توضیح روشنی درباره دلیل کنار گذاشته شدنش ارائه شده و نه تکلیف سهمیه خارجی استقلال با حضور یا عدم حضورش روشن است. همین ابهام، پرونده این بازیکن را از یک موضوع فنی خارج کرده و به یک چالش مدیریتی و حقوقی برای باشگاه تبدیل کرده است.

بر اساس مقررات سازمان لیگ، هر بازیکن خارجی برای حفظ سهمیه خود باید در حداقل شصت درصد مسابقات رسمی تیمش به میدان برود. در این قانون، تعداد دقایق حضور اهمیتی ندارد و حتی حضور چندثانیه‌ای نیز به‌عنوان بازی رسمی ثبت می‌شود. به همین دلیل، جنپو در هفته‌های گذشته در برخی دیدارها دقایق محدودی به میدان رفت؛ حضوری که بیشتر جنبه حقوقی داشت تا فنی.

با احتساب مسابقات لیگ برتر و جام حذفی، استقلال تاکنون حدود سیزده بازی پس از اضافه شدن جنپو انجام داده و این بازیکن در هشت دیدار به میدان رفته است. این آمار، استقلال را دقیقا روی مرز قانونی شصت درصد قرار می‌دهد؛ شرایطی شکننده که با هر غیبت جدید می‌تواند تغییر کند.

موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که دیدارهای آسیایی نیز به محاسبات اضافه شوند. استقلال در همین بازه زمانی پنج مسابقه آسیایی برگزار کرده و مجموع بازی‌ها به هجده دیدار می‌رسد. در این حالت، سهم حضور جنپو همچنان هشت بازی باقی می‌ماند و درصد حضور او به شکل محسوسی کاهش پیدا می‌کند؛ وضعیتی که می‌تواند به سوختن سهمیه بازیکن خارجی منجر شود.

در چنین شرایطی، تنها راه‌حل قانونی برای استقلال، ثبت رسمی غیبت‌های جنپو به‌عنوان غیبت موجه است. این موضوع مستلزم ارائه مدارک پزشکی معتبر و تأیید آن‌ها توسط ایفمارک است. هر مسابقه‌ای که بدون مستندات رسمی سپری شود، می‌تواند به ضرر باشگاه تمام شود. موضوعی که تجربه‌های قبلی نیز بر حساسیت آن تأکید داشته‌اند.

اهمیت این پرونده زمانی بیشتر می‌شود که استقلال با محدودیت‌های نقل‌وانتقالاتی مواجه است و از دست رفتن سهمیه بازیکن خارجی می‌تواند برنامه‌های فنی تیم را در ادامه فصل و حتی فصل آینده تحت تأثیر قرار دهد. در شرایطی که رقابت در لیگ برتر فشرده‌تر از همیشه دنبال می‌شود، چنین ضربه‌ای می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد.

غیبت‌های پیاپی جنپو حالا دیگر یک تصمیم ساده فنی نیست و به مسئله‌ای تبدیل شده که مستقیما آینده نقل‌وانتقالاتی استقلال را تهدید می‌کند. مدیران باشگاه در مقطعی حساس قرار گرفته‌اند یا باید هرچه سریع‌تر تکلیف وضعیت پزشکی این بازیکن را به‌صورت رسمی مشخص کنند، یا خود را برای پیامدهای یک اشتباه پرهزینه آماده سازند. این پرونده، یکی از جدی‌ترین آزمون‌های مدیریتی استقلال در فصل جاری به شمار می‌رود.

