مخالفت ساپینتو با سفر زودهنگام استقلال به بحرین
در حالی که گمانهزنیهایی درباره سفر زودهنگام استقلال به بحرین پیش از دیدار حساس برابر المحرق مطرح شده بود، سرمربی آبیپوشان با این برنامه مخالفت کرد و زمان اعزام تیم تغییر یافت.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال که در هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا باید به مصاف المحرق بحرین برود، برخلاف برخی پیشبینیها چند روز زودتر راهی این کشور نخواهد شد. ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، با سفر زودهنگام تیم مخالفت کرده و برنامه جدیدی برای این اعزام در نظر گرفته شده است.
آبیپوشان که برای تمرکز کامل روی دیدار آسیایی خود، درخواست لغو مسابقه با فولاد هرمزگان را ارائه کرده بودند و این درخواست نیز مورد موافقت قرار گرفت، قصد داشتند زودتر عازم بحرین شوند، اما در نهایت این برنامه تغییر کرد.
بر اساس تصمیم نهایی کادر فنی، استقلال روز دوشنبه اول دیماه تمرین خود را در تهران برگزار میکند و عصر همان روز راهی منامه خواهد شد. آخرین جلسه تمرینی آبیها نیز روز سهشنبه دوم دیماه در بحرین انجام میشود.
دیدار تیمهای المحرق بحرین و استقلال تهران روز چهارشنبه سوم دیماه برگزار خواهد شد؛ مسابقهای سرنوشتساز که استقلال برای صعود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، نیاز مبرمی به کسب پیروزی در آن دارد.