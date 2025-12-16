خبرگزاری کار ایران
احضار خسرو حیدری به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال

احضار خسرو حیدری به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال
کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال از خسرو حیدری، مربی تیم فوتبال استقلال، خواست برای ارائه توضیحات در این کمیته حضور پیدا کند.

به گزارش ایلنا،  بر اساس اعلام رسمی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، خسرو حیدری مربی باشگاه استقلال باید فردا با حضور در این کمیته، درباره برخی مسائل مطرح‌شده توضیحاتی را ارائه دهد.

در اطلاعیه منتشرشده از سوی کمیته اخلاق، جزئیات بیشتری درباره محور این احضار اعلام نشده و قرار است توضیحات این مربی استقلال در جلسه پیش‌رو مورد بررسی قرار گیرد.

