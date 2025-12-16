بازگشت عارف آقاسی به تمرینات استقلال پس از رفع حواشی
مدافع تیم فوتبال استقلال پس از هفتهها دوری از تمرینات و حل شدن اختلافات با کادر فنی، با نظر ریکاردو ساپینتو به تمرینات آبیپوشان بازگشت و بار دیگر در کنار همتیمیهایش کار را از سر گرفت.
به گزارش ایلنا، پس از حاشیههایی که طی هفتههای گذشته برای عارف آقاسی ایجاد شده بود و با تصمیم ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، این بازیکن از تمرینات گروهی کنار گذاشته شد، حالا شرایط برای بازگشت مدافع آبیها فراهم شده است. آقاسی که نسبت به رفتارهای گذشته خود ابراز پشیمانی کرده، بار دیگر مورد اعتماد کادر فنی قرار گرفت.
این مدافع باتجربه صبح امروز با انتشار متنی در صفحه شخصی خود، ضمن عذرخواهی از هواداران استقلال، از بازگشتش به تمرینات خبر داد و ساعاتی بعد نیز در تمرین تیم حضور یافت.
بازگشت آقاسی با واکنش جالب همتیمیهایش همراه شد. بازیکنان استقلال به نشانه خوشامدگویی، تونلی نمادین برای او تشکیل دادند و فضای تمرین را به شکلی متفاوت و صمیمی رقم زدند؛ اتفاقی که باعث ایجاد روحیه و نشاط در تمرین آبیپوشان شد.
عارف آقاسی پس از این استقبال، تمرینات خود را بهطور کامل در کنار سایر بازیکنان دنبال کرد تا آماده حضور در مسابقات پیشروی استقلال شود و فصل جدیدی از حضورش در جمع آبیها را آغاز کند.