خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت عارف آقاسی به تمرینات استقلال پس از رفع حواشی

بازگشت عارف آقاسی به تمرینات استقلال پس از رفع حواشی
کد خبر : 1728732
لینک کوتاه کپی شد.

مدافع تیم فوتبال استقلال پس از هفته‌ها دوری از تمرینات و حل شدن اختلافات با کادر فنی، با نظر ریکاردو ساپینتو به تمرینات آبی‌پوشان بازگشت و بار دیگر در کنار هم‌تیمی‌هایش کار را از سر گرفت.

به گزارش ایلنا، پس از حاشیه‌هایی که طی هفته‌های گذشته برای عارف آقاسی ایجاد شده بود و با تصمیم ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، این بازیکن از تمرینات گروهی کنار گذاشته شد، حالا شرایط برای بازگشت مدافع آبی‌ها فراهم شده است. آقاسی که نسبت به رفتارهای گذشته خود ابراز پشیمانی کرده، بار دیگر مورد اعتماد کادر فنی قرار گرفت.

این مدافع باتجربه صبح امروز با انتشار متنی در صفحه شخصی خود، ضمن عذرخواهی از هواداران استقلال، از بازگشتش به تمرینات خبر داد و ساعاتی بعد نیز در تمرین تیم حضور یافت.

بازگشت آقاسی با واکنش جالب هم‌تیمی‌هایش همراه شد. بازیکنان استقلال به نشانه خوشامدگویی، تونلی نمادین برای او تشکیل دادند و فضای تمرین را به شکلی متفاوت و صمیمی رقم زدند؛ اتفاقی که باعث ایجاد روحیه و نشاط در تمرین آبی‌پوشان شد.

عارف آقاسی پس از این استقبال، تمرینات خود را به‌طور کامل در کنار سایر بازیکنان دنبال کرد تا آماده حضور در مسابقات پیش‌روی استقلال شود و فصل جدیدی از حضورش در جمع آبی‌ها را آغاز کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری