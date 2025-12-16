فوری: خیبر علیه استقلال مدرک رو کرد: بازی باید سه - هیچ شود!
باشگاه خیبر خرم آباد طی نامهای رسمی به فدراسیون فوتبال خواهان بررسی تخلف باشگاه استقلال شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حواشی دیدار دو تیم خیبر خرم آباد و استقلال که روز گذشته با تساوی یک - یک همراه شد، پایان ندارد و اینبار باشگاه خرمآبادی طی نامهای رسمی به فدراسیون فوتبال خواهان بررسی تخلف آشکار رقیب شده است.
طی این نامه باشگاه خیبر خرمآباد به موضوع مجوز کار نفرات خارجی باشگاه استقلال ایراد وارد کرده و بر این اساس، طبق قوانین آنها را غیرقانونی قلمداد کرده و خواهان روشنگری فدراسیون در این خصوص شده است.
بر اساس آییننامههای مصوب فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و الزامات قانونی مربوط به ثبت و صدور کارت بازی برای بازیکنان خارجی در لیگ برتر فوتبال ایران، صدور مجوز بازی منوط به احراز و ارائه مدارک قانونی از جمله:
1. پروانه کار معتبر صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
2. اقامت قانونی حداقل یکساله در جمهوری اسلامی ایران
3. دارا بودن کد اتباع خارجی صادره از مراجع ذیصلاح (اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی)
میباشد.
باشگاه خیبر معتقد است که فدراسیون فوتبال باید مستندات رسمی و قانونی مجوز کار این نفرات را مشخص کرده و آن را اطلاعرسانی کند.
پیش از این نیز بحث عدم انجام امور اداری مربوط به مجوز کار نفرات خارجی باشگاه استقلال مطرح شده بود اما باشگاه خیبر اکنون اقدام به پیگیری رسمی آن کرده است تا به احقاق حقوق باشگاه خود بپردازد.