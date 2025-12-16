حکم تاریخی علیه پاریسنژرمن: امباپه ۶۰ میلیون یورو میگیرد
دادگاهی در فرانسه باشگاه پاریسنژرمن را محکوم کرد ۶۰ میلیون یورو بابت حقوق و پاداشهای پرداختنشده به کیلیان امباپه بپردازد.
به گزارش ایلنا، دادگاه کار پاریس باشگاه پاریسنژرمن را ملزم کرده است ۶۰ میلیون یورو (معادل ۵۲.۵ میلیون پوند) به کیلیان امباپه، ستاره پیشین خود، بابت مطالبات معوق پرداخت کند.
امباپه پس از بالا گرفتن اختلافات طولانیمدت با پاریسنژرمن، در ماه نوامبر پروندهای را در دادگاه کار پاریس مطرح کرده و خواستار دریافت ۲۶۳ میلیون یورو (۲۳۱.۵ میلیون پوند) از این باشگاه شده بود.
در مقابل، قهرمان فعلی اروپا نیز با طرح شکایتی متقابل، درخواست دریافت ۲۴۰ میلیون یورو (۲۱۱ میلیون پوند) غرامت از کاپیتان تیم ملی فرانسه را مطرح کرده بود.
مهاجم ۲۶ ساله رئال مادرید در ادعای خود اعلام کرده بود که این مبلغ سنگین، شامل ۵۵ میلیون یورو حقوق پرداختنشده و خسارتهایی است که بهدلیل اختلافات قراردادی و رفتار نامناسب باشگاه متحمل شده است. با این حال، دادگاه تنها بخشی از این درخواست را وارد دانست.
بر اساس رأی صادرشده، دادگاه تأیید کرده که پاریسنژرمن در پرداخت سه ماه از حقوق امباپه، مربوط به بازه آوریل تا ژوئن ۲۰۲۴، کوتاهی کرده و همچنین یک پاداش اخلاقی و پاداش امضای قرارداد نیز به او پرداخت نشده است؛ مواردی که مجموع آنها به ۶۰ میلیون یورو میرسد.
فردریک کاسرو، وکیل امباپه، پس از اعلام رأی گفت: «از این حکم رضایت داریم. وقتی حقوق بازیکن پرداخت نمیشود، چنین تصمیمی کاملاً قابل انتظار است.»
در سوی مقابل، پاریسنژرمن مدعی بود که امباپه باعث ناکامی انتقال ۳۰۰ میلیون یورویی او به باشگاه الهلال عربستان در سال ۲۰۲۳ شده و به همین دلیل باید غرامت بپردازد؛ ادعایی که در نهایت از سوی دادگاه پذیرفته نشد.
امباپه تابستان گذشته و پس از پایان قراردادش با پاریسنژرمن، بهصورت بازیکن آزاد راهی رئال مادرید شد و به همکاری چندسالهاش با این باشگاه فرانسوی پایان داد.