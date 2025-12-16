اردوی قطری پرسپولیس لغو شد
اردوی آمادهسازی پرسپولیس در قطر که یکی از بندهای توافق سرخپوشان با باشگاه الوکره در انتقال عبدالکریم حسن بود، طبق اظهارات سرپرست این باشگاه عملاً منتفی شده و در برنامه نیمفصل پرسپولیس جایی نخواهد داشت.
به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس در تابستان ۱۴۰۳ پس از مذاکرات طولانی با باشگاه الوکره قطر، بر سر جدایی عبدالکریم حسن به توافق رسید. این انتقال با پرداخت یک میلیون و سیصد هزار دلار انجام شد و در کنار مبلغ رضایتنامه، بند مهمی نیز در توافق دو باشگاه گنجانده شد که بر اساس آن، الوکره موظف بود شرایط برگزاری اردوی آمادهسازی پرسپولیس در قطر را بهطور کامل فراهم کند.
طبق این توافق، هزینههای مربوط به سفر، اقامت، بازیهای تدارکاتی و سایر الزامات اردو بر عهده باشگاه قطری قرار داشت؛ امتیازی که میتوانست نقش مهمی در روند آمادهسازی سرخپوشان ایفا کند. با این حال، پرسپولیس در فصل زمستان و در مقطعی که با تغییرات کادرفنی، حواشی مدیریتی و فرآیند انتخاب جانشین گاریدو مواجه بود، از برگزاری این اردو صرفنظر کرد.
در روزهای اخیر نیز شایعاتی درباره پایان یافتن اعتبار این توافق مطرح شده بود و حالا افشین پیروانی، سرپرست باشگاه پرسپولیس، این موضوع را تأیید کرده است. پیروانی در واکنش به وضعیت اردوی نیمفصل سرخها عنوان کرد: «فکر میکنم اردوی نیمفصل که قرار بود در قطر برگزار شود، کنسل شد، اما برای نیمفصل برنامهریزی خواهیم کرد.»
با این شرایط، به نظر میرسد یکی از مهمترین امتیازهای جانبی انتقال عبدالکریم حسن به الوکره، بدون استفاده باقی مانده و اردوی قطری پرسپولیس بهطور رسمی از برنامههای این تیم کنار گذاشته شده است.