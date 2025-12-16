فوری: دادگاه کره رای ورزشکاران دوومیدانی ایران را صادر کرد

به گزارش ایلنا، خردادماه امسال بود که چهار عضو تیم ملی دوومیدانی ایران که در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی کره جنوبی حضور داشتند، به اتهامات اخلاقی با شکایت یک زن کره ای از سوی پلیس این کشور بازداشت شدند.

بعد از بازتاب های گسترده این ماجرا در رسانه های کره جنوبی، این موضوع به تهران هم کشیده شد و در ماه‌های اخیر فدراسیون دوومیدانی و وزارت ورزش و جوانان پیگیر این پرونده بودند و حتی وکلایی هم برای این اعضای تیم ملی تعیین شد. در چند مرحله اخباری از دادگاه‌های کره به گوش می رسید و حتی شائبه توطئه نیز از سوی وزیر ورزش و جوانان مطرح شد.

در این میان یکی از مربیان تیم که در بازداشت بود، در ویس هایی که برای برادرش فرستاد، اعلام کرده بود بی گناهی اش به زودی اثبات می شود؛ اتفاقی که حالا به نظر رخ داده است.

با این حال بعد از گذشت چند ماه از بازداشت 4 عضو تیم ملی دوومیدانی متشکل از یک مربی و سه ورزشکار، بالاخره دادگاه کره رای بدوی را در این پرونده اعلام کرد که بر اساس آن دو عضو ایرانی تیم ملی از اتهامات مطرح شده تبرئه و دو عضو تیم ملی هم با حبسی بین 2 تا 4 سال از سوی دادگاه کره ای مواجه شدند.

با اینکه این رای بدوی بوده و قابل اعتراض است، با این روند به نظر می رسد دو عضو تیم ملی دوومیدانی که یکی از آن ها مربی تیم بوده، با توجه به اعلام رای تبرئه به زودی به ایران بازخواهند گشت، اما دو ورزشکار دیگر باید چند سال حبس خود را در زندان های کره جنوبی متحمل شوند.

با این حال همچنان وکلای این دوومیدانی کاران پیگیر هستند تا بتوانند میزان حبس دو نفری که به حبس 2 تا 4 ساله محکوم شدند را کاهش دهند.

فدراسیون دوومیدانی هنوز واکنشی به این ماجرا نداشته و باید دید بعد از بازگشت این نفرات به ایران، چه برخوردی با آن ها از سوی فدراسیون و وزارت ورزش و حتی نهادهای بالاتر صورت خواهد گرفت. و مهمتر اینکه بالاخره شاید یکی از آن ها بتواند روایت درستی از این ماجرا و حواشی به وجود آمده در کره جنوبی داشته باشد.

هنوز زمان بازگشت یک مربی و یک ورزشکار تیم ملی دوومیدانی به تهران مشخص نشده و احتمالا با هماهنگی سفارت ایران در کره به زودی این اتفاق رخ خواهد داد.

