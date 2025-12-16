به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، غلامرضا محمدی دارنده 2 مدال نقره و 2 مدال برنز جهان و سرمربی اسبق تیم های ملی کشتی بزرگسالان،‌ جوانان و نوجوانان بعنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان منصوب شد.

احسان امینی قهرمان کشتی آزاد آسیا، و مربی ارشد تیم ملی در رقابت های جهانی و المپیک طی سال های 2021 ، 2022، 2023 ، 2024 و 2025 نیز بعنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان منصوب شد.

انتهای پیام/