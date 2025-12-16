خبرگزاری کار ایران
رسمی: برندان راجرز سرمربی القادسیه عربستان شد

باشگاه القادسیه، برندان راجرز را به عنوان سرمربی تیم اول منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، باشگاه القادسیه از امضای قرارداد با برندان راجرز، مربی مشهور، به عنوان سرمربی تیم اول خود خبر داد. این اقدام نشان‌دهنده چشم‌انداز بلندپروازانه این باشگاه و پروژه ورزشی در حال رشد آن است که هدف آن تقویت موقعیت القادسیه در سطح ملی و قاره‌ای است.

راجرز، متولد ایرلند شمالی، یکی از نام‌های شناخته شده در دنیای مربیگری فوتبال اروپا به شمار می‌رود و سابقه‌ای درخشان در لیگ برتر انگلیس و مسابقات اروپایی دارد. او به خاطر توانایی‌های استثنایی‌اش در ساخت تیم‌های رقابتی، توسعه بازیکنان و اجرای سبک بازی مدرن مبتنی بر مالکیت و حمله سازمان‌یافته شناخته شده است.

رسمی: برندان راجرز سرمربی القادسیه عربستان شد

راجرز در طول دوران مربی‌گری‌اش بیش از ۳۰۰ بازی در لیگ برتر را با چندین باشگاه معتبر مدیریت کرده و موفقیت‌های چشمگیری کسب کرده است. او لیورپول را به مقام دومی تاریخی در لیگ هدایت کرد و این تیم در یک فصل ۱۰۱ گل به ثمر رساند. همچنین، راجرز در سال ۲۰۲۱ با لسترسیتی موفق به کسب اولین عنوان جام حذفی این باشگاه شد. او همچنین در دو دوره موفق در اسکاتلند، ۱۱ عنوان قهرمانی بزرگ را با سلتیک به دست آورد. 

راجرز در کادر مربیگری خود از دستیارانش جان کندی و جک لیونز بهره خواهد برد و همچنین مربیان تیم اول، آلوارو گومز ری و آنتولین مارتین و متخصص ضربات ایستگاهی الیوت تایبو به او ملحق خواهند شد.

جیمز بیسگرو، مدیرعامل باشگاه القادسیه، گفت:"پس از یک فرآیند دقیق جذب بین‌المللی، خوشحالیم که از برندان راجرز به عنوان سرمربی جدید تیم اول استقبال می‌‌کنیم. این یک لحظه کلیدی در تاریخ باشگاه است، زیرا تجربه گسترده و سابقه اثبات‌شده او نشان‌دهنده جاه‌طلبی و چشم‌انداز بلندمدت ما برای تبدیل القادسیه به یکی از باشگاه‌های پیشرو در آسیا است." 

او افزود:"با حمایت هیئت‌مدیره، ترکیب مستعد، کادر مربیگری جهانی و هواداران پرشورمان، ما مشتاقانه منتظر مرحله بعدی توسعه باشگاه هستیم."

کارلوس آنتون، مدیر ورزشی باشگاه القادسیه، نیز گفت:"ما از ورود برندان راجرز به باشگاه القادسیه بسیار خوشحالیم و معتقدیم که تجربه گسترده او در مربیگری و فلسفه فنی‌اش به‌خوبی با استراتژی فوتبال ما همخوانی دارد. برندان کار خود را با گروهی پر از استعداد آغاز می‌کند که دارای جاه‌طلبی و اشتیاق برای موفقیت هستند و به توانایی او در هدایت مرحله بعدی توسعه باشگاه اطمینان دارم. او همچنین با بخش‌های عملکرد، پزشکی ورزشی، جذب بازیکن و تحلیل به‌طور کامل هماهنگ خواهد بود تا به ارتقای باشگاه به سطوح بالاتر کمک کند."

رسمی: برندان راجرز سرمربی القادسیه عربستان شد

