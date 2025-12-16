افشای جزئیات ۱۲ سوال رئال مادرید از لاپورتا درباره پرونده نگریرا

به گزارش ایلنا، خوان لاپورتا، رئیس باشگاه بارسلونا، جمعه گذشته در چارچوب پرونده موسوم به «نگریرا» به‌عنوان شاهد، نه متهم، مقابل قاضی آلخاندرا خیل در دادگاه «شهر عدالت» بارسلونا حاضر شد. این پرونده به پرداخت ۷.۲ میلیون یورویی بارسلونا به انریکه نگریرا، نایب‌رئیس سابق کمیته فنی داوران فوتبال اسپانیا (CTA)، مربوط می‌شود.

برنامه تلویزیونی «ال‌چیرینگیتو» به اجرای خسوس پدررول، ویدئوی ۱۲ پرسشی را منتشر کرده که نمایندگان باشگاه رئال مادرید در جریان این پرونده از لاپورتا مطرح کرده‌اند. پرسش‌هایی که عمدتاً بر میزان اطلاع مدیران وقت بارسلونا از این پرداخت‌ها، نحوه تصمیم‌گیری درباره افزایش مبالغ و نقش هیئت‌مدیره تمرکز دارد.

بر اساس این گزارش، نخستین پرسش رئال مادرید از لاپورتا این بوده که آیا او از وجود پرداخت‌ها به شرکت‌های مرتبط با انریکه نگریرا مطلع بوده یا خیر. در ادامه نیز از رئیس بارسلونا پرسیده شده آیا این موضوع به او اطلاع داده شده، درباره آن توضیحی دریافت کرده یا اساساً از جزئیات آن آگاه بوده است.

سؤال سوم به این نکته اشاره دارد که چه کسی درباره افزایش چنین پرداخت‌هایی تصمیم‌گیری می‌کرده و آیا این تصمیم در سطح مدیریتی باشگاه اتخاذ می‌شده است یا خیر. همچنین رئال مادرید پرسیده که آیا هیئت‌مدیره بارسلونا از این پرداخت‌ها اطلاع داشته و اساساً چگونه ممکن بوده باشگاهی مانند بارسلونا، مبالغی را به شرکت‌های مرتبط با نایب‌رئیس کمیته داوران پرداخت کند.

در بخش دیگری از این پرسش‌ها، موضوع قراردادهای شفاهی بارسلونا مطرح شده است؛ جایی که از لاپورتا سؤال می‌شود باشگاه چند قرارداد شفاهی با مبالغی در حد ۵۰۰ هزار یورو داشته است. لاپورتا در پاسخ به این بخش، به زبان کاتالان گفته است: «این موضوع تغییر کرده است.»

سؤالات هفتم و هشتم به بررسی دو فاکتور جداگانه اختصاص داشته و در سؤال نهم، به فصل ۲۰۰۹-۲۰۰۸ اشاره شده است؛ زمانی که خاویئر انریکه، پسر انریکه نگریرا، به‌عنوان دستیار در باشگاه فنرباغچه فعالیت می‌کرد. در این بخش، این پرسش مطرح شده که آیا او در همان مقطع می‌توانسته گزارش‌های داوری مربوط به بارسلونا را تهیه کند یا خیر.

در ادامه، رئال مادرید به نقش کارلس ناوال، نماینده تاریخی باشگاه بارسلونا، پرداخته و از لاپورتا درباره ۶۴۷ گزارشی که به او نسبت داده شده، سؤال کرده است. لاپورتا در پاسخ، بار دیگر به زبان کاتالان توضیح داده که این گزارش‌ها در انتهای یک کمد پیدا شده‌اند و مشخص نیست چه کسی آن‌ها را آنجا قرار داده است.

در دو سؤال پایانی نیز از رئیس بارسلونا پرسیده شده آیا باشگاه به این جمع‌بندی رسیده که این همکاری‌ها به‌صورت مستقیم نبوده و از طریق اشخاص ثالث و شرکت‌های وابسته انجام شده و آیا بارسلونا بررسی کرده که شرکت‌های مرتبط با نگریرا و همچنین شرکت‌های وابسته به شخصی به نام کونترراس، واقعاً خدماتی به باشگاه ارائه داده‌اند یا خیر. همچنین مطرح شده که در صورت عدم ارائه خدمات، آیا بارسلونا اقدامی حقوقی علیه این شرکت‌ها انجام داده است یا نه.

