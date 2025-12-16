فسخ قرارداد دیدیه اندونگ با استقلال تأیید نشد
در شرایطی که شایعاتی درباره بازنگشتن دیدیه اندونگ به استقلال مطرح شده، سازمان لیگ هرگونه فسخ قرارداد این هافبک گابنی را رد کرده و تأکید دارد که نام او همچنان در فهرست بازیکنان آبیپوشان قرار دارد.
به گزارش ایلنا، دیدیه اندونگ، هافبک گابنی تیم فوتبال استقلال، برای همراهی تیم ملی کشورش ایران را ترک کرده اما در روزهای اخیر اخباری درباره احتمال عدم بازگشت او به جمع آبیپوشان منتشر شده است؛ گمانهزنیهایی که هنوز با واکنش رسمی این بازیکن یا باشگاه استقلال همراه نشده و همین موضوع، ابهامها را افزایش داده است.
در این میان، بازنشر پوستر رسمی باشگاه استقلال توسط اندونگ پیش از دیدار مقابل خیبر خرمآباد، باعث شد برخی این اقدام را نشانهای از ادامه همکاری او با استقلال تلقی کنند. با این حال، تا این لحظه موضعگیری صریح و روشنی از سوی این بازیکن یا مدیران باشگاه درباره آینده همکاری منتشر نشده است.
از سوی دیگر، مسئولان سازمان لیگ نیز فسخ قرارداد اندونگ را تأیید نکردهاند. حجتالله بهمنی، سخنگوی سازمان لیگ، در واکنش به آخرین وضعیت این بازیکن اعلام کرد: در حال حاضر دیدیه اندونگ بازیکن استقلال محسوب میشود و تاکنون هیچگونه اعلام رسمی درباره فسخ قرارداد او به سازمان لیگ ارسال نشده است.
با وجود این توضیحات، موضوع حضور اندونگ در استقلال تنها به بحث قراردادی محدود نمیشود و گفته میشود این بازیکن از نظر پروانه فعالیت و اقامت در ایران نیز با مشکلاتی روبهروست. در صورتی که قرار باشد همکاری او با استقلال ادامه پیدا کند، مدیران این باشگاه باید برای حل این مسائل اداری و حقوقی تصمیمگیری جدی انجام دهند.