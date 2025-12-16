جوایز «بهترینهای فیفا» چیست و نامزدهای امسال چه کسانی هستند؟
فیفا سهشنبه شب در دوحه قطر مراسم سالانه «بهترینهای فیفا» را برگزار میکند؛ جایی که برترین بازیکنان، مربیان و گلهای سال فوتبال جهان معرفی میشوند. این مراسم در حالی برگزار میشود که نامهای بزرگی از فوتبال مردان و زنان در فهرست نامزدهای سال ۲۰۲۵ دیده میشوند.
به گزارش ایلنا، پس از برگزاری قرعهکشی جام جهانی در اوایل ماه جاری میلادی در واشنگتن، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) سهشنبه شب میزبان مراسم سالانه «The Best FIFA Awards» در دوحه خواهد بود. جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، که پیشتر در مراسمی ویژه جایزه صلح فیفا را به دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده اهدا کرده بود، برای حضور در این رویداد راهی قطر شده است.
در این مراسم، فیفا برترین بازیکنان مردان و زنان فوتبال جهان در سال ۲۰۲۵ را معرفی میکند. در دوره پیشین، وینیسیوس جونیور، مهاجم رئال مادرید و تیم ملی برزیل، جایزه بهترین بازیکن مرد را به دست آورد و آیتانا بونماتی، هافبک بارسلونا و تیم ملی اسپانیا، عنوان بهترین بازیکن زن را از آن خود کرد. فیفا اعلام کرده که حدود ۸۰۰ مهمان، از جمله اعضای شورای فیفا، بازیکنان سابق و نمایندگان فدراسیونهای عضو، در ضیافت رسمی این مراسم حضور خواهند داشت.
جوایز بهترینهای فیفا چیست؟
فیفا بیش از سه دهه است که مراسم اهدای جوایز سالانه خود را برگزار میکند. این جوایز که پیشتر با عنوان «بازیکن سال جهان فیفا» شناخته میشد، از سال ۲۰۱۶ با نام فعلی «The Best FIFA Awards» برگزار میشود. هدف این مراسم، تقدیر از بهترین بازیکنان و مربیان فوتبال جهان بر اساس عملکرد آنها در طول یک سال میلادی است.
نخستین دوره این جوایز با عنوان جدید، به سال ۲۰۱۶ تعلق داشت و مراسم آن ژانویه ۲۰۱۷ برگزار شد؛ جایی که کریستیانو رونالدو، ستاره وقت رئال مادرید، بالاتر از لیونل مسی و آنتوان گریزمان، جایزه بهترین بازیکن مرد را دریافت کرد. رونالدو سال بعد نیز این عنوان را تکرار کرد، اما در ادامه لوکا مودریچ، سپس لیونل مسی و رابرت لواندوفسکی از برندگان این جایزه بودند. مسی تاکنون سه بار (۲۰۱۹، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳) بیش از هر بازیکن دیگری این عنوان را کسب کرده است.
در بخش زنان نیز طی سالهای اخیر، بارسلونا نقش پررنگی داشته است؛ الکسیا پوتیاس در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ و آیتانا بونماتی در دو دوره اخیر، برنده جایزه بهترین بازیکن زن شدهاند. نخستین برنده این عنوان نیز در سال ۲۰۱۶، کارلی لوید، ستاره سابق تیم ملی آمریکا بود.
تفاوت با توپ طلا
جوایز فیفا شباهتهایی با توپ طلای فرانس فوتبال دارد، اما از نظر سابقه و اعتبار تاریخی، توپ طلا همچنان جایگاهی ویژهتر دارد. توپ طلا از سال ۱۹۵۶ اهدا میشود و از سال ۱۹۹۵ جنبه جهانی پیدا کرده است. فیفا و فرانس فوتبال بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ بهصورت مشترک این جایزه را با نام «فیفا توپ طلا» اهدا میکردند. آخرین توپ طلا در ماه سپتامبر به عثمان دمبله، مهاجم پاریسنژرمن و تیم ملی فرانسه رسید.
دیگر جوایز مراسم
علاوه بر جوایز بهترین بازیکن مرد و زن، فیفا عناوین دیگری از جمله بهترین مربی، بهترین دروازهبان، تیم منتخب سال مردان و زنان، جایزه پوشکاش (بهترین گل مردان) و جایزه مارتا (بهترین گل زنان) را نیز اهدا میکند. در دوره گذشته، کارلو آنچلوتی بهعنوان بهترین مربی مرد، امیلیانو مارتینس بهعنوان بهترین دروازهبان مرد، اما هیز بهعنوان بهترین مربی زن و آلیسا ناهر بهعنوان بهترین دروازهبان زن انتخاب شدند.
نامزدهای سال ۲۰۲۵
اگرچه فیفا هنوز فهرست نهایی کوتاه نامزدها را اعلام نکرده، اما اسامی نامزدها اوایل نوامبر منتشر شد. در بخش مردان، بازیکنانی چون عثمان دمبله و اشرف حکیمی از پاریسنژرمن، هری کین از بایرن مونیخ، کیلیان امباپه از رئال مادرید، کول پالمر از چلسی، محمد صلاح از لیورپول و لامین یامال از بارسلونا در فهرست دیده میشوند.
در بخش مربیان مرد نیز نامهایی چون لوئیس انریکه (پاریسنژرمن)، میکل آرتتا (آرسنال)، هانسی فلیک (بارسلونا)، آرنه اشلوت (لیورپول) و انزو مارسکا (چلسی) به چشم میخورد.
در فوتبال زنان، آیتانا بونماتی و الکسیا پوتیاس بار دیگر نامزد شدهاند و بازیکنانی مانند لوسی برانز، لیندزی هیپس، لورن جیمز، تموا چاویگا و چهار بازیکن آرسنال نیز در جمع نامزدها حضور دارند. سارینا ویگمن، سب هاینز، سونیا بومپاستور، جاناتان خیرالدس و رنه اسلگرز نیز برای عنوان بهترین مربی زن رقابت میکنند.
روند انتخاب برندگان
برندگان جوایز اصلی از طریق یک سیستم رأیگیری ترکیبی انتخاب میشوند که شامل سرمربیان و کاپیتانهای تیمهای ملی، نمایندگان رسانهها، هواداران و همچنین یک پنل کارشناسی منتخب فیفا است. اسامی اعضای این پنل پس از اعلام نتایج منتشر میشود.
زمان و محل برگزاری
نتایج نهایی سهشنبه شب از ساعت 20:30 به وقت ایران و در جریان ضیافت رسمی فیفا در دوحه اعلام خواهد شد. این مراسم بهصورت زنده از وبسایت رسمی فیفا پخش میشود. برگزاری این رویداد در قطر همزمان با فینال جام بینقارهای فیفا و همچنین نشست شورای فیفا در دوحه انجام میشود؛ موضوعی که دلیل اصلی انتخاب این کشور بهعنوان میزبان مراسم امسال است.