استوری عذرخواهی مدافع استقلال برای بازگشت به تمرینات
عارف آقاسی پس از چند هفته پرماجرا به تمرین استقلال بازگشته است.
به گزارش ایلنا، پس از هفتهها حاشیه، دوری از تمرینات و ابهام درباره آینده، پرونده اختلافات عارف آقاسی با استقلال بالاخره به نقطه آرامش رسید. مدافع استقلال که در هفتههای گذشته به دلیل مسائل انضباطی و اختلافنظر با کادر فنی از تمرینات گروهی دور مانده بود، حالا با حل شدن مشکلاتش بار دیگر به جمع آبیپوشان بازگشته و در تمرینات تیم حضور دارد. بازگشتی که میتواند هم برای خود این بازیکن و هم برای استقلال، در مقطع حساس فصل اهمیت زیادی داشته باشد.
طی روزهای گذشته اخبار زیادی پیرامون درخواستهای آقاسی برای جدایی از استقلال شنیده میشد، بازیکنی که با انتقاد مستقیم ریکاردو ساپینتو نیز روبرو شد و سرمربی پرتغالی در یکی از نشستهای خبری خود اعلام کرد در چندین مسابقه قصد استفاده از آقاسی را داشته اما این بازیکن با اعلام اینکه دچار مصدومیت است، از حضور در زمین مسابقه خودداری کرده است.
ساپینتو با استفاده از عبارت " از دست آقاسی دیوانه شدهام"، او را در اختیار باشگاه قرار داد. این بازیکن در روزهای اخیر جلساتی را با مدیران باشگاه برگزار کرد که در نهایت قرار بر این شد تا آقاسی پس از دیدار برابر خیبر خرمآباد به تمرینات تیم بازگردد.
آقاسی همزمان با بازگشتش، با انتشار یک استوری در صفحه شخصی خود خطاب به هواداران استقلال، توضیحاتی ارائه کرد و تلاش داشت سوءتفاهمهای بهوجود آمده را برطرف کند. متن کامل استوری او به این شرح است:
«هواداران بزرگ استقلال متأسفانه در این مدت سوءتفاهمی درباره من پیش آمده بود که موجب آزرده خاطر شدن شما عزیزان شد بابت آن از همگی بویژه شما میخواهم.
از امروز همچون مثل گذشته برای پیروزی و موفقیت، قویتر و با انگیزه بیشتر از قبل در خدمت تیمم هستم و قول میدهم با تمام توان برای موفقیت استقلال و شادی دل شما بجنگم. با هدفی بزرگ به استقلال آمدم تا آخر با هم میجنگیم تا با هم خوشحال شویم.»
پیامی که نشان میدهد این مدافع قصد دارد فصل جدیدی را در استقلال آغاز کند و دوباره اعتماد هواداران را به دست بیاورد.
بازگشت عارف آقاسی در شرایطی اتفاق افتاده که استقلال در آستانه یکی از حساسترین مسابقات فصل خود قرار دارد؛ دیدار برابر المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا، مسابقهای که برای آبیها حکم مرگ و زندگی را دارد و سرنوشت صعود از گروه را تعیین میکند. حالا کادر فنی استقلال با گزینهای بیشتر در خط دفاع روبهرو است و باید دید ساپینتو در این نبرد سرنوشتساز چه تصمیمی درباره استفاده از آقاسی خواهد گرفت؛ بازیکنی که حالا تأکید دارد آمده تا «تا آخر بجنگد» و بخشی از مسیر صعود استقلال باشد.