ورزشگاه یادگار امام میزبان بازی تراکتور و پرسپولیس در جام حذفی

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام سازمان لیگ، مسابقه معوقه تراکتور و پرسپولیس در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی، طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می‌شود. این تصمیم در حالی نهایی شد که پیش‌تر به دلیل انجام عملیات ترمیمی در این ورزشگاه، تردیدهایی درباره محل برگزاری مسابقه وجود داشت.

در همین ارتباط، سخنگوی سازمان لیگ توضیح داد که با وجود ادامه روند بازسازی ورزشگاه یادگار امام، مسئولان این مجموعه با توجه به اهمیت مسابقه و درخواست باشگاه تراکتور برای استفاده از ظرفیت کامل میزبانی، جلساتی را با نهادهای ذی‌ربط برگزار کردند. در نهایت و پس از اخذ موافقت‌های لازم، مقرر شد این دیدار در ورزشگاه خانگی تراکتور برگزار شود.

وی تأکید کرد که برگزاری هر مسابقه منوط به اعلام رسمی محل از سوی باشگاه میزبان و تأیید شورای تأمین است و پس از دریافت اعلام کتبی از باشگاه تراکتور، سازمان لیگ نیز این موضوع را به‌طور رسمی تأیید کرده است.

بر این اساس، دیدار دو تیم تراکتور تبریز و پرسپولیس روز پنجشنبه ۲۷ آذر، از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار خواهد شد؛ مسابقه‌ای حساس که یکی از مهم‌ترین دیدارهای این مرحله از جام حذفی به شمار می‌رود.

