دعوت ۲ بازیکن جدید به مینی کمپ تیم ملی امید
سرمربی تیم ملی امید ۲ بازیکن جدید را به مینی کمپ اراک دعوت کرد‌.

به گزارش ایلنا به نقل از  سایت رسمی فدراسیون فوتبال‌، بر اساس تصمیم امید رضا روانخواه سرمربی تیم ملی امید‌، ۲ بازیکن دیگر به اردوی سه روزه این تیم که قرار است از امروز(سه‌شنبه) تا ۲۷ آذر در اراک برگزار شود، فرا خوانده شدند.

برهمین اساس علیرضا آراسته از خیبر خرم آباد و محمدرضا بردبار از سپاهان نیز به جمع ۲۶ بازیکن این اردو اضافه خواهند شد تا این مینی کمپ با حضور ۲۸ بازیکن انجام شود.

تیم ملی امید که خود را برای مسابقات جام ملت‌های زیر ۲۳ سال عربستان آماده می‌کند، در این مینی کمپ یک بازی دوستانه با آلومینیوم اراک انجام خواهد داد‌.

