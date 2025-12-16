محمود فکری عامل یک ضرب و شتم باورنکردنی در تبریز!

به گزارش ایلنا، فوتبال ایران در حالیکه درگیر رقابت‌های لیگ یک بود که یک اتفاق عجیب و باورنکردنی پس از پایان مسابقه بین تیم‌های مس سونگون - نفت و گاز گچساران رقم خورد، جایی که پس از پایان مسابقه محمود فکری در پاسخ به درخواست مصاحبه از سوی خبرنگاران، واکنشی دور از انتظار داشت.

در پایان مسابقه که با نتیجه پیروزی ۱-۰ به سود مس سونگون همراه بود، محمود فکری دستیار خود را به نشست خبری فرستاد. خبرنگاران نیز ساعتی منتظر حضور او در میکسدزون بودند تا گفتگویی را با این سرمربی مشهور انجام بدهند.

او با همراهی سه عضو تیم نفت و گاز، در حال عبور از محل حضور خبرنگاران بود که با درخواست آنها برای مصاحبه مواجه شد. حتی یکی از مسئولان ورزشگاه درخواست عکس سلفی با این مربی را داشت که با پاسخ منفی او همراه شد. فکری هم در پاسخ به درخواست مصاحبه گفت تمایلی به این کار ندارد. خبرنگاران به شکلی محترمانه از او خواستند حداقل بدون سوال و جواب، تنها یک دقیقه در مورد بازی صحبت کند که اینجا محمود فکری از کوره در رفت و عباراتی را به زبان آورد.

اما اصل ماجرا از اینجاست. فکری از خبرنگاران خواست تا فیلم خود را متوقف و فیلم ضبط شده را پاک کنند. در پاسخ خبرنگاران نیز از فکری خواستند تا اگر قصد مصاحبه ندارد، می‌تواند میکسدزون را ترک کند و صحبتی انجام ندهد. اما سرمربی سابق و پرحاشیه استقلال که از انتشار تصاویر هراس داشت، به اعضای تیم خود فرمان داد تا موبایل و میکروفن خبرنگاران را گرفته و ویدیو را پاک کنند.

در این لحظه، تعداد زیادی از اعضای تیم نفت و گاز که تعداد آنها به گفته شاهدان به ۱۵-۲۰ نفر می‌رسید، به سوی این دو خبرنگار حمله‌ور شدند و با اقدامات باورنکردنی خبرنگاران را مورد ضرب و شتم قرار داده و موبایل آن‌ها را گرفته و لوازم خبرنگاری آن‌ها را تخریب کردند. (اتفاقی که هرگز حداقل در تبریز مشاهده نشده بود). نکته مهم اینکه این ویدیو هیچ مورد خاص و عجیبی در خود نداشت و ویدیوی عبور یک مربی از میکسدزون بدون انجام مصاحبه است که بارها در طول هفته مشاهده می‌شود.

این دقایقی باورنکردنی و عجیب برای خبرنگاران بود. هر کدام از آن‌ها در محاصره چند عضو تیم نفت و گاز بودند که دستور محمود فکری را در گرفتن موبایل خبرنگاران، با ضرب و شتم، اجرا می‌کردند. در همین حال، شاهدان شرح می‌دهند که مسئول ورزشگاه قویدل نیز با پلیس تماس گرفته و با قفل کردن در استادیوم، اعلام کرد که تا زمان تحویل موبایل خبرنگاران و تعیین تکلیف وضعیت آن‌ها، کسی اجازه ترک استادیوم را نخواهد داشت.

سپس پلیس سریعا در محل حضور یافت و در ابتدا محمود فکری را که رهبر این ضرب و شتم خبرنگاران بود، سوار بر ماشین پلیس کرد و در ادامه با خواهش او، سرپرست تیم را به همراه چند عضو تیم به کلانتری برد. به گفته شواهد، پلیس با حضور سریع مانع از پیش‌روی ماجرا و اقدامات بعدی از سوی اعضای تیم نفت و گاز گچساران شد. همچنین پلیس موبایل خبرنگاران را از اعضای تیم میهمان گرفت که در این بین آنها در ابتدا اعتقاد داشتند تنها یک موبایل در دست دارند و سپس هر دو تلفن همراه را تحویل دادند.

با این حال ساعتی بعد، محمود فکری قصد داشت برای جلوگیری از شکایت، نظر خبرنگاران را جلب کند اما ناگهان خبرنگاران با میکروفن پاره شده مواجه شدند و خبری هم از سایر اموال آن‌ها نبود. به همین دلیل و همچنین برای اعاده حیثیت، خبرنگاران رضایت نداده و اقدامات حقوقی خود را آغاز کرده‌اند.

