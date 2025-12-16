آقای گل پرسپولیس با صدر خداحافظی کرد!

خبرگزاری کار ایران
علی علیپور شش هفته متوالی گل نزد تا از کورس آقای گلی لیگ برتر عقب بماند.

به گزارش ایلنا، علیپور در فصل جاری بدون رقیب جدی در خط حمله پرسپولیس، عملاً تنها مهاجم تخصصی تیم بوده و ۱۴ بازی متوالی را به‌عنوان بازیکن فیکس به میدان رفته است. 

نبود گزینه جایگزین و فشار دائمی برای بازی کردن، به‌تدریج روی کیفیت فنی او تأثیر گذاشته و باعث شده نسخه‌ای دور از انتظارات از این مهاجم باتجربه دیده شود.

علیپور در این مدت اگرچه با دوندگی، پرس از جلو و حتی ثبت دو پاس گل تلاش کرده مؤثر باشد، اما آن چیزی که از یک مهاجم شماره ۹ انتظار می‌رود، یعنی گلزنی، از بازی‌های او فراری شوه است!

 شش بازی متوالی بدون گل، بیش از هر چیز نشان می‌دهد مهاجم پرسپولیس به رقابت واقعی در خط حمله نیاز دارد. رقابتی که بتواند هم فشار را تقسیم کند و هم انگیزه بیشتری برای بازگشت به فرم ایده‌آل ایجاد کند.

حالا شاید هیجان بازی حذفی مقابل تراکتور و فشار مضاعفی که روی علیپور وجود دارد، نقطه بازگشت او باشد. چنین بازی‌هایی بارها برای مهاجمان بزرگ نقش احیاکننده داشته و می‌تواند علیپور را به ششمین گل فصلش برساند.

حالا مشخص شده پرسپولیس در نقل‌وانتقالات پیش‌رو باید یکی از جای‌های خالی لیست خود را حتماً به جذب یک مهاجم اختصاص دهد. تصمیمی که هم خط حمله تیم را تقویت می‌کند و هم علیپور را از این وضعیت فرسایشی خارج خواهد کرد. رقابت، چیزی است که پرسپولیس و مهاجم اولش هر دو به آن نیاز دارند.

