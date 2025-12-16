غایب بزرگ پرسپولیس برابر تراکتور
پرسپولیس کاپیتان اول خود را در دیدار حذفی با تراکتور در اختیار نخواهد داشت.
به گزارش ایلنا، کاپیتان اول پرسپولیس به دلیل اخراج در دیدار فصل گذشته جام حذفی مقابل سپاهان، از همراهی تیمش در نخستین مسابقه حذفی امسال محروم است و نمیتواند در دیدار حساس برابر تراکتور به میدان برود.
این محرومیت، یکی از غیبتهای تأثیرگذار پرسپولیس در جام حذفی محسوب میشود. آن هم در مقطعی که تجربه کاپیتان سرخها میتوانست به کار تیم بیاید.
با وجود این، عالیشاه در طول هفته کنار تیم حضور خواهد داشت و در تمرینات درونتیمی مقابل ترکیب اصلی میایستد تا به آمادهسازی سرخها کمک کند. حضور او در تمرینات، حتی بدون امکان بازی، برای اوسمار ویهرا اهمیت زیادی دارد چراکه سرمربی برزیلی روی نقش رهبران تیم در بالا نگه داشتن کیفیت تمرین و فضای ذهنی بازیکنان حساب ویژهای باز کرده است.
عالیشاه به عنوان کاپیتان اول پرسپولیس، فراتر از حضور در زمین نقشآفرینی میکند. تجربه بازیهای بزرگ، شناخت فضای مسابقات حذفی و ارتباط نزدیکش با بازیکنان، میتواند تأثیر ذهنی و روحی مهمی روی سایر نفرات تیم بگذارد.
هرچند عالیشاه در ترکیب پرسپولیس مقابل تراکتور نخواهد بود، اما نقش او کنار تیم میتواند به اندازه یک بازیکن داخل زمین تعیینکننده باشد.
نکته اینکه عالیشاه بازی رفت با تراکتور را نیز به دلیل مصدومیت از دست داده بود و حالا برای تقابل دوباره با سرخهای تبریزی باید تا دیدار برگشت منتظر بماند.