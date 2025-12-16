به گزارش ایلنا، بعد از ثبت آمار بی‌نظیر 3.30 در امید گل، 15 شوت که 8 تای آن در چهارچوب بود مقابل استقلال خوزستان طی چهار بازی اخیر آمار تیم اوسمار رو به پایین است. البته پرسپولیس در برد دو بر یک مقابل شمس‌آذر آمار امید گل 1.76 که 8 شوت و 6 شوت داخل چهارچوب بود به یکباره در دربی امید گل به 0.61 رسید و 8 شوتی که فقط دو تای آن داخل چهارچوب بود.

در بازی با پیکان اوضاع از دیدار اخیر مقابل آلومینیوم اراک هم بدتر بود چرا که سرخ‌ها امید گل 0.77 را در شرایطی ثبت کردند که فقط 6 شوت زدند و دو تا از آنها داخل چهارچوب بود.

نگاهی به آمار دیدار مقابل آلومینیوم اراک نشان می‌دهد پرسپولیس در این مسابقه خانگی هم شرایط فنی خوبی نداشته است. البته با کنار هم قرار دادن آمار فنی پرسپولیس در مقایسه با حریف مشخصاً واضح است که شرایط سرخ‌ها نسبتاً بهتر بوده اما در مقایسه با شرایط ایده‌آل و آنچه هواداران می‌خواهند، این آمار اصلاً قابل قبول نیست.

البته باید در نظر داشت در زمینی که حرکت توپ بسیار سخت صورت می‌گیرد و اصلاً کیفیت برگزاری یک مسابقه لیگ برتری را داشت نباید توقع زیادی از هر تیمی در هر سطح فنی داشت کما اینکه برخی تیم‌ها که دنبال دفاع و ضدحمله یا بازی تدافعی هستند در این زمین‌ها شرایط بهتری هم پیدا می‌کنند.

به هر حال نکته مورد اشاره از آمار بازی اخیر پرسپولیس آنجاست که شرایط فنی این تیم بخصوص در فاز حمله هفته به هفته نزولی‌تر می‌شود و خبری از موقعیت‌های متعدد و حملات مداوم نیست.

در این مسابقه پرسپولیس باز هم مالکیت توپ را داشت که دیگر تکراری شده هر چند با توجه به شرایط زمین قابل اشاره است. سرخ‌ها در این مسابقه 592 پاس با دقت 83.3 درصدی دادند و در 57.2 درصد زمان مسابقه مالک توپ بودند. با وجود این تیم اوسمار فقط 8 شوت زد که 3 تا از آنها داخل چهارچوب بود. با این آمار تهاجمی امید گل این تیم 0.83 ثبت شده که اصلاً خوب نیست.

در این مسابقه آلومینیوم 14 خطا انجام داد و پرسپولیس تنها 8 خطا داشت تا مشخص شود تیم مجتبی حسینی رو به بازی فیزیکی و خشن آورده بود. با این حال تیم اوسمار در 60.7 درصد نبردها برنده بود تا مقابل تیم جوان‌تر و دونده‌تر آلومینیوم کم نیاورد.

انتهای پیام/