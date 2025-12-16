ستاره محبوب پرسپولیس همبازی مسی شد
باشگاه اینترمیامی با سرخیو رگیلون، مدافع سابق تاتنهام و منچستریونایتد، قراردادی دو ساله امضا کرد. شایعه شده بود که پرسپولیس به خرید این بازیکن علاقهمند است.
به گزارش ایلنا به نقل از ESPN، باشگاه اینترمیامی سرخیو رگیلون، مدافع چپ اسپانیایی و بازیکن پیشین تاتنهام و منچستریونایتد را با قراردادی دو ساله تا دسامبر ۲۰۲۷ به خدمت گرفت. در قرارداد این بازیکن، بند تمدید یکساله تا پایان سال ۲۰۲۸ نیز گنجانده شده است.
رگیلون که پس از پایان قراردادش با تاتنهام در تابستان گذشته بدون تیم بود، بهعنوان بازیکن آزاد به اینتر میامی ملحق شده و یک سهمیه بازیکن خارجی فهرست این تیم را به خود اختصاص خواهد داد. گفته میشود این انتقال با هدف پر کردن جای خالی جوردی آلبا، مدافع چپ سابق این تیم که بهتازگی از فوتبال خداحافظی کرده، انجام شده است.
این مدافع اسپانیایی پس از امضای قرارداد با اینتر میامی گفت:«این یک پروژه بسیار جاهطلبانه است؛ باشگاهی برنده که کارها را به شکل درست انجام میدهد و همین موضوع من را جذب کرد. به اینجا آمدهام تا به روند پیروزی ادامه بدهم و همچنان برای قهرمانی بجنگم. هدفم کسب جامهایی است که هنوز به دست نیاوردهایم و میخواهم همهچیز را در اینجا فتح کنم.»
رگیلون پیش از حضور در لیگ فوتبال آمریکا (MLS)، تجربه بازی در لالیگا را در کارنامه داشت و در مجموع ۵۶ بار با پیراهن تیمهایی چون رئال مادرید، اتلتیکو مادرید و سویا در لیگ اسپانیا به میدان رفت. او همچنین عضو تیم سویا در فصل ۲۰-۲۰۱۹ بود که قهرمانی لیگ اروپا را به دست آورد.
این مدافع چپپا در لیگ برتر انگلیس نیز ۸۱ بار برای تیمهای تاتنهام، منچستریونایتد و برنتفورد به میدان رفته است. رگیلون نخستین خرید اینترمیامی در پنجره نقلوانتقالات جدید به شمار میرود؛ انتقالی که پس از قهرمانی این تیم در MLS Cup در تاریخ ۶ دسامبر انجام شد.