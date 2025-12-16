خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ستاره محبوب پرسپولیس همبازی مسی شد

ستاره محبوب پرسپولیس همبازی مسی شد
کد خبر : 1728393
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه اینترمیامی با سرخیو رگیلون، مدافع سابق تاتنهام و منچستریونایتد، قراردادی دو ساله امضا کرد. شایعه شده بود که پرسپولیس به خرید این بازیکن علاقه‌مند است.

به گزارش ایلنا به نقل از ESPN، باشگاه اینترمیامی سرخیو رگیلون، مدافع چپ اسپانیایی و بازیکن پیشین تاتنهام و منچستریونایتد را با قراردادی دو ساله تا دسامبر ۲۰۲۷ به خدمت گرفت. در قرارداد این بازیکن، بند تمدید یک‌ساله تا پایان سال ۲۰۲۸ نیز گنجانده شده است.

رگیلون که پس از پایان قراردادش با تاتنهام در تابستان گذشته بدون تیم بود، به‌عنوان بازیکن آزاد به اینتر میامی ملحق شده و یک سهمیه بازیکن خارجی فهرست این تیم را به خود اختصاص خواهد داد. گفته می‌شود این انتقال با هدف پر کردن جای خالی جوردی آلبا، مدافع چپ سابق این تیم که به‌تازگی از فوتبال خداحافظی کرده، انجام شده است.

این مدافع اسپانیایی پس از امضای قرارداد با اینتر میامی گفت:«این یک پروژه بسیار جاه‌طلبانه است؛ باشگاهی برنده که کارها را به شکل درست انجام می‌دهد و همین موضوع من را جذب کرد. به اینجا آمده‌ام تا به روند پیروزی ادامه بدهم و همچنان برای قهرمانی بجنگم. هدفم کسب جام‌هایی است که هنوز به دست نیاورده‌ایم و می‌خواهم همه‌چیز را در اینجا فتح کنم.»

رگیلون پیش از حضور در لیگ فوتبال آمریکا (MLS)، تجربه بازی در لالیگا را در کارنامه داشت و در مجموع ۵۶ بار با پیراهن تیم‌هایی چون رئال مادرید، اتلتیکو مادرید و سویا در لیگ اسپانیا به میدان رفت. او همچنین عضو تیم سویا در فصل ۲۰-۲۰۱۹ بود که قهرمانی لیگ اروپا را به دست آورد.

این مدافع چپ‌پا در لیگ برتر انگلیس نیز ۸۱ بار برای تیم‌های تاتنهام، منچستریونایتد و برنتفورد به میدان رفته است. رگیلون نخستین خرید اینترمیامی در پنجره نقل‌وانتقالات جدید به شمار می‌رود؛ انتقالی که پس از قهرمانی این تیم در MLS Cup در تاریخ ۶ دسامبر انجام شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری