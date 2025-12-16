خبرگزاری کار ایران
طعنه اینستاگرامی جباری به قضاوت بازی با گل‌گهر

مجتبی جباری، سرمربی مس رفسنجان، پس از انتقاداتش از داوری بازی مقابل گل‌گهر سیرجان، در صفحه اینستاگرام خود به این موضوع واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، باشگاه مس رفسنجان پس از شکست ۲-۰ روز گذشته، ویدئویی منتشر کرد که در آن به انتقاد از تصمیمات داوری پرداخته و اعلام کرد که از تیم داوری شکایت خواهد کرد. 

این باشگاه نسبت به اتفاقات قبل از دو گل حریف اعتراض داشت و مدعی بود که گل اول باید به دلیل خطای هند مردود می‌شد و همچنین خطای منجر به گل دوم نیز صحیح نبوده است.

مجتبی جباری که در نشست خبری پس از بازی نیز از اشتباهات داوری ناراحت بود، در صفحه شخصی خود ویدئویی از رسانه باشگاه مس را به اشتراک گذاشت و با طعنه نوشت: «هنر می‌خواهد اینطور قضاوت!»

