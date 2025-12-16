اعلام آرای انضباطی دو پرونده جنجالی
جریمه و محرومیت تعلیقی برای سروش رفیعی و خداداد عزیزی
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال صبح امروز آرای مربوط به دو پرونده جنجالی هفته گذشته فوتبال ایران را صادر کرد.
به گزارش ایلنا، کمیته انضباطی آرای نهایی خود را درباره تخلفات سروش رفیعی، بازیکن تیم پرسپولیس، و خداداد عزیزی، مدیر تیم تراکتور تبریز، اعلام کرد؛ دو پروندهای که طی روزهای گذشته بازتاب گستردهای در فضای فوتبال کشور داشتند.
در پرونده نخست، شکایت باشگاه استقلال تهران علیه سروش رفیعی به دلیل استفاده از الفاظ توهینآمیز در جریان دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۴ مورد رسیدگی قرار گرفت. این در حالی است که آنتونیو آدان، دروازهبان اسپانیایی استقلال، پیشتر از شکایت شخصی خود در این خصوص انصراف داده بود، اما شکایت رسمی باشگاه استقلال همچنان پابرجا ماند.
کمیته انضباطی با استناد به فیلم منتشرشده از رفتار این بازیکن، دفاعیات غیرموجه ارائهشده در جلسه رسیدگی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، تخلف انتسابی به سروش رفیعی را محرز و مسلم تشخیص داد. بر همین اساس و طبق ماده ۷۱ مقررات انضباطی، وی به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود در مسابقات لیگ برتر محکوم شد.
این محرومیت به مدت شش ماه به حالت تعلیق درآمده است. رأی صادره در بخش جریمه نقدی ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف بوده و حکم محرومیت قطعی اعلام شده است. همچنین اعلام شد پرونده برای رسیدگی به سایر شکایتهای مطروحه از سوی باشگاه استقلال همچنان مفتوح خواهد بود.
در پرونده دوم، گزارش تخلف خداداد عزیزی، مدیر تیم تراکتور تبریز، به دلیل استفاده از الفاظ توهینآمیز در مصاحبه پس از دیدار تیمهای ذوبآهن اصفهان و تراکتور تبریز در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۴ بررسی شد.
این موضوع پس از آن جنجالیتر شد که عزیزی در اظهارات بعدی خود بر صحت رفتار و گفتار خود تأکید کرد و باشگاه تراکتور نیز با صدور بیانیهای از او حمایت کرد؛ بیانیهای که واکنشهای انتقادی زیادی را به همراه داشت.
کمیته انضباطی با بررسی محتوای مصاحبه، الفاظ بهکاررفته، دفاعیات ارائهشده و سایر مستندات موجود، تخلف انتسابی به خداداد عزیزی را نیز محرز دانست و مستند به ماده ۷۱ مقررات انضباطی، وی را به پرداخت ۵ میلیارد ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود در مسابقات رسمی محکوم کرد. این محرومیت نیز به مدت شش ماه تعلیق شده است.
رأی صادره از حیث محرومیت قطعی بوده و جریمه نقدی ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته استیناف اعلام شده است.