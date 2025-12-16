خبرگزاری کار ایران
جدال دیدنی و جذاب در تئاتر رویاها؛ توقف منچستریونایتد مقابل بورنموث
تیم فوتبال منچستریونایتد در دیداری مهیج و البته خانگی مقابل بورنموث متوقف شد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال منچستریونایتد در آخرین بازی هفته شانزدهم لیگ برتر انگلیس؛ از ساعت 23:30 شب گذشته در دیداری خانگی میزبان بورنموث در ورزشگاه اولدترافورد بود و در حالی که دو بار از حریف پیش افتاد در مسابقه‌ای عجیب با ضریب بالای رد و بدل شدن گل در نهایت با تساوی 4-4 متوقف شد.

در این دیدار ابتدا منچستری‌ها روی گل زود هنگام آماد دیالو (13) پیش افتادند اما خیلی زود گل مساوی را دریافت کردند. در ادامه کاسمیرو در دقیقه 4+45 بار دیگر شیاطین را پیش انداخت تا نیمه نخست با برتری شاگردان آموریم به پایان برسد. با شروع نیمه دوم، بورنموث 2 گل پیاپی وارد دروازه میزبان کرد تا در نتیجه پیش بیفتد اما منچستری‌ها نیز در الگویی مشابه 2 بار توسط برونو فرناندز (77) و متئوس کونیا (79) به گل رسیدند تا این بار آنها پیش بیفتند و امیدوار به پیروزی خانگی باشند اما در نهایت گل دقیقه 84 بورنموث کار را به تساوی کشاند. این نتیجه تا پایان بازی حفظ شد.

منچستریونایتد با این تساوی 26 امتیازی شد و در رده ششم ایستاد تا همچنان جزو «تاپ سیکس» یا 6 تیم برتر لیگ جزیره قرار داشته باشد.

در صدر جدول به ترتیب؛ آرسنال، منچسترسیتی و استون‌ویلا با 36، 34 و 33 امتیاز اول تا سوم هستند. چلسی و کریستال‌پالاس نیز با 28 و 26 امتیاز رده‌های چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده‌اند.

 

