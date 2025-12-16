رم برد و در کورس مدعیان ماند

به گزارش ایلنا، در آخرین بازی هفته پانزدهم سری A ایتالیا و از ساعت 23:15 شب گذشته (دوشنبه) تیم فوتبال رُم در دیداری خانگی میزبان کومو در ورزشگاه المپیکو بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه حداقلی یک بر صفر شکست دهد.

تک گل بازی را وسلی در دقیقه 61 به سود جالوروسی به ثمر رساند.

رُم با این پیروزی مهم 30 امتیازی شد و بعد از اینتر، میلان و ناپولی - به ترتیب با 33، 32 و 31 امتیاز - خود را در رده چهارم تثبیت و در کورس مدعیان باقی ماند.

