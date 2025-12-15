مطهری: نتیجه به جریان بازی فولاد و سپاهان نخورد

به گزارش ایلنا، حمید مطهری، مربی تیم فوتبال فولاد خوزستان، پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل سپاهان در نشست خبری اظهار کرد: به تیم سپاهان تبریک می‌گویم. این تیم بازیکنان باکیفیت و قابل احترامی دارد، اما فوتبالی که فولاد امروز به نمایش گذاشت، شناور و رو به جلو بود و موقعیت‌های متعددی خلق کردیم.

وی افزود: برخلاف جریان بازی و روی یک اشتباه فردی گل دریافت کردیم و سپاهان با تیزهوشی از همان فرصت استفاده کرد. با این حال، ما بارها به دروازه حریف رسیدیم اما نتوانستیم از موقعیت‌هایمان بهره لازم را ببریم.

مطهری با اشاره به فشار فولاد بر سپاهان گفت: پیش از هر مسابقه، بازی‌های قبلی حریف را به‌دقت بررسی می‌کنیم و معتقدم کمتر تیمی مثل فولاد توانسته سپاهان را تحت فشار قرار دهد. در بدترین حالت، نتیجه تساوی حق ما بود، اما فوتبال همیشه مطابق کیفیت بازی نتیجه نمی‌دهد و باید حرفه‌ای‌تر عمل کنیم تا به گل برسیم.

مربی فولاد درباره اخراج یحیی گل‌محمدی بیان کرد: کادر فنی ما اهل بی‌احترامی نیست، اما به نظر من داور چهارم در این صحنه کم‌تجربگی کرد. اخراج سرمربی تیم در آن شرایط ناباورانه بود و می‌شد با مدیریت بهتر، از چنین تصمیمی جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: وقتی تیم موقعیت گل ایجاد می‌کند، نگرانی کمتری وجود دارد. ما مقابل سپاهان از راه‌های مختلف به دروازه رسیدیم، اما به گل نرسیدیم و باید در این بخش بیشتر تمرین کنیم. بازیکنان ما تلاش زیادی دارند، اما گاهی مهارت فردی در لحظه تعیین‌کننده می‌شود.

مطهری با تأکید بر روند کلی فولاد گفت: با وجود فوتبالی که ارائه می‌دهیم، امتیازات لازم را نگرفته‌ایم. قبول داریم که در کنار بازی خوب، نتیجه هم مهم است. برای نیم‌فصل دوم لیستی تهیه شده تا نقاط ضعف تیم پوشش داده شود و فولاد شرایط بهتری پیدا کند.

او درباره سیاست باشگاه در استفاده از جوانان توضیح داد: بازیکنان ما با صداقت بازی می‌کنند و شاید در هیچ دوره‌ای جوانان فولاد تا این اندازه فرصت حضور در تیم بزرگسالان نداشته‌اند. کادر فنی همواره مسابقات پایه را رصد می‌کند تا از این ظرفیت برای آینده باشگاه استفاده شود.

مطهری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به جدایی محمد عسگری اشاره کرد و گفت: عسگری بازیکن باکیفیتی است، اما او قرارداد نداشت و برخلاف برخی برداشت‌ها فروشی در کار نبود. ما فصل گذشته بارها خواستار تمدید قراردادش شدیم. نباید بدون اطلاع، قضاوت کرد.

وی در پایان با درخواست از هواداران فولاد گفت: از هواداران می‌خواهم مثل همیشه کنار تیم باشند. حمایت آنها سرمایه اصلی ماست و تلاش می‌کنیم با بهبود نتایج، پاسخ این اعتماد را بدهیم و دل هواداران را شاد کنیم.

انتهای پیام/