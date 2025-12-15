نویدکیا: من سر این چیزها با کسی شوخی ندارم!

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال سپاهان در حالی موفق به شکست فولاد شد که با این نتیجه محرم نویدکیا حالا تیمش را در صدر جدول می‌بیند و فاصله چندانی تا قهرمانی نیم فصل ندارد و با پیروزی مقابل چادرملو یا استقلال به صورت قطعی این عنوان نمادین را کسب خواهد کرد. نویدکیا در مصاحبه پس از بازی خود گفت که این دیدار مسابقه پرموقعیتی بوده است.

* صحبتهای اولیه؟

اگر در مورد بازی بخواهم نظرم را بگویم بازی فوق‌العاده جذاب و حساس و پرتنش بود با موقعیتهای زیاد. این نشان می‌دهد بازی کیفیت خیلی زیادی داشت و شاید اگر ما پنالتی را گل میکردیم روند بازی خیلی خیلی بهتر پیش میرفت. من فکر میکنم فولاد اوایل خیلی بهتر از ما شروع کرد و صاحب یکی دو موقعیت خیلی خوب هم شد و یکی خیلی خوب بود. بعد از آن ما به بازی برگشتیم و موقعیت خیلی خوبی درست کردیم. چندین بار ضربه به چارچوب داشتیم و بعد از آن متاسفانه از موقعیت‌ها استفاده نکردیم.

* نمایش تهاجمی فولاد در نیمه دوم؟

با تعویض‌های فولاد، آنها سعی کردند با ریسک بازی کنند و این ریسک کار ما را سخت کرده بود. شاید دو سه مورد، در ضربات ایستگاهی به فولاد شانس دادیم و این شاید یک نقطه منفی برای ما بود که در ضربات ایستگاهی همیشه خوب بودیم. این را باید حتما مفصل یک بازنگری کنیم که مشکلی پیش نیاید. در هر صورت فکر میکنم فولاد هم بازی خوبی انجام داد و ما هم خوب بازی کردیم. آنها سعی کردند از کناره‌ها ارسالهای خوبی انجام بدهند و حتی شانس این را داشتند به گل برسند مخصوصا در آخرین ضربه ایستگاهی. روی هم رفته بازی خیلی خوبی بود و خیلی خوشحالم برنده این مسابقه شدیم و از هواداران خوشحالم که این مسیر طولانی را آمدند و تا آخرین لحظه از تیمشان حمایت کردند.

* در خصوص عملکرد محمد عسکری و بازی نکردن جواد آقایی پور؟

ششمین بازی بود که برای ما گل زد. روز به روز بهتر می‌شود، اوایل من کامل از او استفاده کردم و یک زمان حس کردم برای اینکه خودش را بازنگری کند، یک مقدار بیرون باشد. او بازیکن با استعدادی است و باید از او نگه داری کنیم چون هنوز کمی در حال و هوای سن و سال کم است. باید تا جایی که میتوانیم و به صلاح خودش است از او کار بکشیم تا در آینده بهتر شود. پتانسیل خوبی دارد و امیدوارم به خاطر یک گل و یک نیم فصل، ذهنیتش خراب نشود چون خیلی از بازیکنان جوان ما آن حس خود را از دست می دهند. تا وقتی من اینجا باشم نه از عسکری بلکه از همه جوانها سعی میکنم مراقبت کنم تا روز به روز بهتر شوند.

* عملکرد داوری؟

او تاثیری در نتیجه بازی نداشت و شاید جایی پنجاه پنجاه را به ما داد و گاهی به آنها. شاید یک جایی ما ناراحت بودیم به ضرر ما زد و شاید آنطرف بازیکنان فولاد هم این بحث را داشته باشند. من نمیدانم چه بحثی بین داور و آقای گل محمدی پیش آمد چون من حواسم به داوری نیست و حواسم به بازی است. خیلی هم صحبت در مورد داوری نداشتم. قطعا هیچ داوری دوست ندارد قضاوت بد داشته باشد، مثل من بازیکن و من مربی. من فکر نمیکنم داوری روی نتیجه تاثیر داشته باشد و شاید آن طرف روی جزئیات نظری داشتند.

* حرکت محمد عسکری به هواداران فولاد؟

نمیدانم چه کار کرده اما اگر چیزی حس کنم که خارج از کاری بوده که یک فوتبالیست حرفه ای انجام داده مطمئن باشید من سر این چیزها شوخی ندارم. همه باید فکر و ذکرشان روی فوتبال باشد. من خودم یکی دو مورد به بازیکنانم تذکر دادم. دلم نمیخواهد کوچکترین تنشی بین بازیکنان من و هواداران، پیش بیاید و دوست ندارم حتی اتفاقات شب گذشته در فرودگاه هم پیش بیاید. من امیدوارم بازیکنان احترام هواداران را نگه دارند و حتی اگر چیزی از طرف هواداران هم باشد، بازیکن حرفه ای باید رعایت کند.

* عملکرد فولاد؟

آنها خیلی خوب بازی کردند و تیم خیلی خوبی هستند. یک وینگر چپ دارند مزرعه که استعداد خیلی خوبی دارد تکنیک عالی. فولاد یکی از سخت ترین بازیهای ما بود و در بازیهای گذشته کمتر تیمی توانسته بود این طور ما را تحت فشار قرار دهد. اگر چه امتیازشان کم است اما کیفیت یک تیم خوب را دارند.

